'मेरी पत्नी का बुआ के बेटे से अफेयर', वीडियो बना सपा नेता ने की आत्महत्या; पत्नी व उसके परिवार पर मानसिक शोषण का लगाया आरोप

Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Aug, 2025 10:48 PM

यूपी के बुलंदशहर में पत्नी से परेशान हो कर सपा नेता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले सपा नेता ने एक अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। परिवार के लोगों ने थाने पहुंचे पत्नी और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाते...

Bulandshahr News, (वरुण शर्मा): यूपी के बुलंदशहर में पत्नी से परेशान हो कर सपा नेता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले सपा नेता ने एक अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। परिवार के लोगों ने थाने पहुंचे पत्नी और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
'मेरी पत्नी का बुआ के बेटे से अफेयर'
बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरुपुर चुंगी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव 29 वर्षीय सोहित ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सोहित ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में सोहित ने यह तक दावा किया कि शादीशुदा होने के बावजूद उसकी पत्नी का प्रेम संबंध उसके बुआ के बेटे से है।

4 साल पहले सोहित ने महिला से प्रेम विवाह किया था
जानकारी के मुताबिक, करीब चार साल पहले सोहित ने हजरतपुर निवासी महिला से प्रेम विवाह किया था। लेकिन बीते कुछ समय से पारिवारिक विवाद गहराता चला गया। सोहित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और ससुरालवाले उस पर लगातार दबाव बना रहे थे और मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। इन्हीं हालातों से परेशान होकर सोहित ने बीती देर रात यह खौफ़नाक कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मृतक द्वारा लगाए गए आरोपों की भी गहन पड़ताल की जाएगी।

मृतक युवक ने अपने फेसबुक अकांउट पर वीडियों पोस्ट किया
एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खुर्जा नगर पर सूचना मिली कि युवक  द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक एवं फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पडताल की गयी तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायातनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी। मृतक युवक शोहित के भाई रोहित द्वारा आज थाना खुर्जा नगर पर तहरीर दी गयी है। जिसमें उसके द्वारा बताया गया हैं कि मृतक युवक ने अपने फेसबुक अकांउट पर एक वीडियों पोस्ट की हैं। जिसमें मृतक युवक ने अपनी पत्नी एवं सुसरालीजनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप लगाया हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

