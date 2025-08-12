'छुप-छुपकर देखता और रात को करता है वीडियो कॉल...' IAS अधिकारी पर महिला अफसरों के शोषण का आरोप

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Aug, 2025 10:57 AM
UP News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपर आयुक्त के पद पर तैनात एक आईएएस अधिकारी पर महिला अफसरों का शोषण करने का आारोप लगा है। अधिकारी के खिलाफ महिला अधिकारियों ने शिकायत दर्ज...
UP News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपर आयुक्त के पद पर तैनात एक आईएएस अधिकारी पर महिला अफसरों का शोषण करने का आारोप लगा है। अधिकारी के खिलाफ महिला अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अधिकारी पर शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए है।
अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है अधिकारी
बता दें कि राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त व आईएएस अधिकारी पर विभाग की महिला अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजा। इस पत्र में शिकायत की गई है कि चार महीने से महिला अधिकारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि महिला अधिकारियों के साथ आईएएस अधिकारी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है।
अधिकारी महिला अधिकारियों को देता था धमकी
महिला अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के साथ-साथ धमकी भी देता है। वो कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाउंगा और हाथ में कटोरा देकर नौकरी से निकलवा दूंगा। पत्र में आईएएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाले गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है कि वे महिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर घंटों खड़ा कर घूरते हैं। रात-रात भर महिला अधिकारियों को फोन और वीडियो कॉल करते हैं। महिला अफसरों को छुप-छुप कर देखते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं।
विरोध करने वालों को कर देते हैं निलंबित
पत्र में ये भी बताया गया कि जो भी अधिकारी अफसक की इस हरकत का विरोध करती है तो उसे किसी मामले में फंसाकर निलंबित करा देते हैं या सूचना लीक करने या कार्यवाही में लापरवाही का आरोप लगाकर फंसा देते हैं। फिर महिला अफसरों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। पत्र में महिला अफसरों ने गुहार लगाई है कि दुखी मन से इस पत्र को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शिकायत पत्र मिलने के बाद मामले में जांच के निर्देश जारी किए गए है।