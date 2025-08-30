'छाया मेरी है, जो हमारे बीच आया उसे जान से मार दूंगा....' हापुड़ में प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में पति को दी जान से मारने की धमकी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Aug, 2025 01:19 PM
Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पति को फोन पर धमकी दी है कि वह उसे हथियार उठाने पर मजबूर ना करे। अगर उनके बीच कोई आया तो वह उसे जान से मार देगा। इस मामले में...
Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पति को फोन पर धमकी दी है कि वह उसे हथियार उठाने पर मजबूर ना करे। अगर उनके बीच कोई आया तो वह उसे जान से मार देगा। इस मामले में पीड़ित पति ने हाफिजपुर थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।
प्रेमिका फरार, पति ने पुलिस को दी तहरीर
मामला हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के नान गांव का है। ललित वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी लगभग 3 साल पहले दिल्ली निवासी छाया से हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। ललित ने कहा कि उसे कभी इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसकी पत्नी की जिंदगी में कोई और भी है।
पत्नी के बदले हुए व्यवहार पर शक
ललित ने बताया कि उसकी पत्नी छाया की जान-पहचान रोहित चौधरी नामक युवक से हुई थी। पिछले दो महीनों से छाया और रोहित गुपचुप तरीके से मिल रहे थे। जब पत्नी के बदलते व्यवहार पर शक हुआ, तो उसे पता चला कि वह रोहित के साथ अवैध संबंध रखती है।
पत्नी कीमती सामान लेकर फरार
24 अगस्त की रात पत्नी छाया बिना बताए बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर रोहित के साथ फरार हो गई। उसने अपने साथ सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, टीका, चांदी की पाजेब, हार और घर में रखे 20 हजार रुपए भी ले लिए।
प्रेमी ने पति को फोन पर दी धमकी
ललित ने आरोप लगाया कि रोहित चौधरी ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि मुझे हथियार उठाने पर मजबूर मत करो, छाया मेरी है। अगर कोई बीच में आया तो जान से मार दूंगा। इसके अलावा आरोपी ने धमकी दी कि वह आत्महत्या कर सभी को फंसाने की कोशिश करेगा।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, तलाश जारी
ललित ने कहा कि वह इस धमकी से डरा हुआ है और अपनी जान-माल को खतरा महसूस कर रहा है। हापुड़ के एसपी के आदेश पर हाफिजपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आशीष कुमार पुंडीर ने बताया कि आरोपी रोहित चौधरी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस महिला को भी बरामद करने की कोशिश कर रही है।