Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • दुल्हन ने शादी के सिर्फ 3 महीने में पति को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, परिवार में खौफ और आक्रोश! बोले- 'हमेशा लड़ती रहती थी'

दुल्हन ने शादी के सिर्फ 3 महीने में पति को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, परिवार में खौफ और आक्रोश! बोले- 'हमेशा लड़ती रहती थी'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Aug, 2025 03:10 PM

the bride shot her husband to death just 3 months after marriage

Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां स्योहारा निवासी राहिमा ने शादी के महज 3 महीने बाद ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में तलाक और हिस्सा मांगने की बात को विवाद में बदलते हुए, अपने पति आरिश अली की हत्या कर दी।...

Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां स्योहारा निवासी राहिमा ने शादी के महज 3 महीने बाद ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में तलाक और हिस्सा मांगने की बात को विवाद में बदलते हुए, अपने पति आरिश अली की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी जांच शुरू होने के बाद से फरार है।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, 32 वर्षीय आरिश अली और राहिमा का विवाह 25 अप्रैल 2025 को हुआ था। परिजनों और गांव वाले बताते हैं कि राहिमा शादी से खुश नहीं थी और वह अक्सर विवाद करती थी। वह तलाक और संपत्ति में हिस्सा मांगती भी रही।

हत्या का दिन
घटना की रात, लगभग 7 अगस्त की देर रात 12:50 बजे, आरिश के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। फलकनाज (अतुल की मां) व उसकी बेटी ने शोर मचाया, पड़ोसी मदद को आए और कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर आरिश का खून से लथपथ शव मिला, साथ ही ड्रेसिंग टेबल पर पिस्टल पड़ी थी। बाद में उसे मेरठ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की मां ने तीन बार थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तब उन्होंने एसपी से शिकायत की और 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ। याद रहे यह हत्या 10 दिन बाद तक दर्ज नहीं हुई।

पूछताछ और फरार
पुलिस ने राहिमा से पूछताछ की, लेकिन उसे इंस्पेक्टर मनोज बालियान ने छुटकारा दिला दिया, जिसके बाद वह पूरी तरह से फरार हो गई।

और ये भी पढ़े

ग्रामीणों का रोष
ग्रामीण और परिवारजन राहिमा की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित हैं। उन्होंने एक संयुक्त कैंडल मार्च निकाला और पोस्टर लेकर न्याय की मांग की।

पुलिस की जांच
सीओ गढ़मुक्तेश्वर, वरुण मिश्रा ने बताया कि आरोपी पत्नी और साक्ष्यों पर जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम को भी जांच में शामिल किया गया है और कहीं भी सबूत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!