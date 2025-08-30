12 साल के मासूम को पालतू कुत्ते ने गर्दन दबोचकर बेरहमी से उतारा मौत के घाट, परिजनों ने कहा—'हादसा नहीं, हत्या है!'

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक बेहद दर्दनाक और डरावनी घटना सामने आई है। जहां एक पालतू कुत्ते ने कबाड़ बीन रहे 12 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे की गर्दन अपने जबड़ों में दबोच ली और बुरी तरह नोच डाला, जिससे उसकी मौत...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक बेहद दर्दनाक और डरावनी घटना सामने आई है। जहां एक पालतू कुत्ते ने कबाड़ बीन रहे 12 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे की गर्दन अपने जबड़ों में दबोच ली और बुरी तरह नोच डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना बीते शुक्रवार को लालपुरा पजैया नई बस्ती इलाके में हुई।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चा आहिल गाड़ीपुरा नाला का रहने वाला था। उसकी मां की दो साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी और पिता भी लंबे समय से बीमार हैं। आहिल की देखभाल उसकी बुआ नसीम कर रही थीं। पढ़ाई के साथ-साथ वह कबाड़ भी बीनता था, ताकि खर्च चला सके। शुक्रवार को आहिल कबाड़ बीनते हुए लालपुरा पजैया इलाके में पहुंचा, तभी वहां रहने वाले दिनेश वाल्मीकि के पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। आहिल जान बचाने के लिए भागा, लेकिन ईंटों के ढेर के पास गिर पड़ा। उसी समय कुत्ते ने उसकी गर्दन दबोच ली और बुरी तरह नोच डाला।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया?

आहिल की गर्दन पर पांच गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी मौत सदमा और अधिक चोट लगने के कारण हुई है। कुत्ते के मुंह में खून भी पाया गया है, जिससे पुष्टि होती है कि हमला बहुत ही हिंसक था।

परिजनों का आरोप: साजिशन हत्या

बच्चे की बुआ नसीम ने आरोप लगाया है कि आहिल को पानी पीने के बहाने बुलाया गया और फिर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। उन्होंने दिनेश वाल्मीकि के बेटे निखिल पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। परिजन यह भी कह रहे हैं कि हमला सिर्फ कुत्ते का नहीं, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है।

क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग?

मोहल्ले के लोगों ने बताया कि यह कुत्ता पहले से ही खतरनाक था। कुत्ते के मालिक ने ना तो उसे बांधकर रखा और ना ही हमला होते समय बच्चे को बचाने की कोशिश की। मालिक का कहना है कि कुत्ता खुला था, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी।

पुलिस की प्रतिक्रिया

पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या के आरोप की भी जांच की जा रही है।

