Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शराब की लत ने उजाड़ा परिवार, पति ने हंसिए से वार कर पत्नी को बेहरमी से मौत के घाट उतारा, इलाके में सनसनी

शराब की लत ने उजाड़ा परिवार, पति ने हंसिए से वार कर पत्नी को बेहरमी से मौत के घाट उतारा, इलाके में सनसनी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Aug, 2025 02:55 PM

in gonda a drunken husband killed his wife by hitting her with a sickle

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में एक शराबी पति ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी छोटका देवी की हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली...

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गौरिया गांव में एक शराबी पति ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी छोटका देवी की हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, आरोपी पति की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी
मिली जानकारी के मुताबिक, अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी पति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना उस समय हुई जब पत्नी खेत में घास काटने गई थी। बताया जा रहा है कि पति छोटेलाल शराब का आदी था। उसने अपनी सारी जमीनें बेच दी थीं। अब वह अपनी पत्नी के नाम की जमीन भी बेचने का मन बना रहा था, लेकिन पत्नी इसका विरोध कर रही थी।

जमीन के विवाद और शराब के कारण हुई हत्या
पड़ोसियों ने बताया कि छोटेलाल शराब पीने का बहुत शौकीन था। उसने अपने नाम की सारी जमीन बेच दी थी। उसकी और उसकी पत्नी की रोजाना लड़ाई होती थी। शुक्रवार को भी उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। जब छोटी देवी खेत में घास काटने गई, तब ही उसके पति छोटेलाल ने उससे झगड़ा किया और हंसिये से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। मृतका छोटेका देवी अपने पति की हरकतों से परेशान थी और वह उसकी हरकतों का विरोध करती थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है और लोग इस जघन्य अपराध से स्तब्ध हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!