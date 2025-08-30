Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • CRPF के जवान का कातिल कौन? कानपुर सेंट्रल के बाहर लग्जरी कार में मिला शव, चेहरे-गले पर चोट...तो हाथ पर जले के निशान

CRPF के जवान का कातिल कौन? कानपुर सेंट्रल के बाहर लग्जरी कार में मिला शव, चेहरे-गले पर चोट...तो हाथ पर जले के निशान

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Aug, 2025 11:33 AM

crpf inspector s body found in car

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आरपीएफ थाने के गेट के सामने पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ी में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव बरामद हुआ है .....

कानपुर (प्रांजुल मिश्रा) : उत्तर प्रदेश के कानपुर में आरपीएफ थाने के गेट के सामने पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ी में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव बरामद हुआ है। सूचना के बाद पहुंची जीआरपी ने जांच पड़ताल करने के बाद परिजनों को सूचना दी। मौत कैसे हुई जांच पड़ताल में जीआरपी जुटी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 

उत्तराखंड के रहने वाले निर्मल उपाध्याय की शादी साकेत नगर में हुई थी। निर्मल सीआरपीएफ 183 बटालियन में इंस्पेक्टर थे और उनकी पोस्टिंग पुलवामा में थी। निर्मल सुबह कानपुर सेंट्रल स्टेशन आये और उसके बाद से परिवार के किसी व्यक्ति से बात नहीं हुई। स्टेशन आरपीएफ थाने के गेट सामने पार्किंग में एक लग्जरी गाड़ी में निर्मल का शव पड़ा हुआ था। 

सुबह से गाड़ी खड़ी होने के शक पर उसे चेक किया गया तो निर्मल का शव मिला। जीआरपी सीओ ने बताया कि मौत के कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है। परिजनों ने भी किसी तरह के संदेह की बात नहीं बताई है। गाड़ी किसकी है और यहां कैसे आई ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। मृतक की पत्नी भी कुछ नहीं बता सकी। मृतक के पास नींद की गोली और ग्लास मिले हैं। देर रात पत्नी से विवाद भी हुआ था। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!