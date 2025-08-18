Main Menu

फिल्म नायक की स्टाइल में CM योगी के मंत्री का एक्शन, ऑन द स्पॉट कर दी जेई की सेवा समाप्त, जानिए मामला

Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Aug, 2025 01:20 AM

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक) गोपालपुर, भोजीपुरा बरेली का रविवार को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में चल रहे भवन मरम्मत कार्य में गुणवत्ता...

Lucknow News: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक) गोपालपुर, भोजीपुरा बरेली का रविवार को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में चल रहे भवन मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का अभाव दिखने पर नाराज राज्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर (जेई) माज खान की सेवा तत्काल समाप्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मरम्मत कार्य को तय मानकों के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश भी दिए।

विद्यालय में टाइल्स लगाने के कार्य में लापरवाही
असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वादय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर शिक्षा एंव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से विद्यालय भवन को नया स्वरूप देने का कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर से लेकर भोजन तक सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिलें। उन्होंने बताया कि भोजीपुरा सर्वोदय विद्यालय में टाइल्स लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को हटा दिया गया है।

जनता के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं
निरीक्षण के दौरान मंत्री असीम अरुण ने सख्त लहजे में कहा कि यह काम जनता के पैसे से हो रहा है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी घटिया गुणवत्ता का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसरों को चेतावनी है कि भविष्य में कहीं भी ऐसी स्थिति मिली तो जिम्मेदार को पद से हटाने में देर नहीं होगी।

मंत्री का एक्शन बना चर्चा का विषय
मंत्री असीम अरुण का यह कदम इलाके में चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कार्रवाई आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। लोगों का मानना है कि सरकारी धन का सही उपयोग तभी हो सकता है जब मंत्री और अधिकारी मौके पर जाकर निगरानी करें और लापरवाही करने वालों को बख्शा न जाए। वहीं मंत्री का यह कदम लोगों को बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म नायक की याद दिला गया, जिसमें नायक अनिल कपूर भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं।

