Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP Police की शर्मनाक करतूत! कांवड़िये का लावारिस में कराया अंतिम संस्कार, परिजनों को भी नहीं किया सूचित, SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों पर तगड़ा एक्शन

UP Police की शर्मनाक करतूत! कांवड़िये का लावारिस में कराया अंतिम संस्कार, परिजनों को भी नहीं किया सूचित, SHO समेत 6 पुलिसकर्मियों पर तगड़ा एक्शन

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Aug, 2025 03:31 PM

police conducted the last rites of the unclaimed kanwariya

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकबड़ा थाने की पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले कांवड़िए की पहचान कराने का प्रयास किए बिना लावारिस मानकर अंतिम संस्कार करा दिया ......

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकबड़ा थाने की पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले कांवड़िए की पहचान कराने का प्रयास किए बिना लावारिस मानकर अंतिम संस्कार करा दिया। इतना ही नहीं पुलिस परिजनों को भी सूचना देने में नाकाम रही। 

पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई
परिजनों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो पुलिस की करतूत उजागर हुई। उन्होंने तुरंत एसएसपी सतपाल अंतिल से इसकी शिकायत की। मामला प्रकाश में आने पर इस गंभीर लापरवाही के लिए सतपाल अंतिल ने पाकबड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार समेत एसएसआई सुरेंद्र सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज इजहार अली, दरोगा विशाल चौधरी, हेड मोहर्रिर अमित कुमार और महिला कांस्टेबल प्रिया को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। एसएसपी ने साफ कहा कि ड्यूटी में लापरवाही और संवेदनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानें पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक सावन के पवित्र महीने में ब्रजघाट जल लेने गया था। रास्ते में थाना डिडौली जनपद अमरोहा क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना में वह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में थाना डिडौली पुलिस ने टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया और पाकबड़ा पुलिस को सूचित किया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पाकबड़ा पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने की कोई कोशिश तक नहीं की और लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए पुलिस ने रखी शर्त  
जब मृतक की मां ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने शर्त रखी कि यदि वह लिखित रूप में कार्रवाई न करने की सहमति देंगी तभी उन्हें रिपोर्ट मिलेगी। महिला ने इसका विरोध करते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!