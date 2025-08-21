दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग...फिर गला दबाकर मारा, कर दिए 7 टुकड़े; बोरी में भरकर फेंका शव, पूर्व प्रधान ने इसलिए की क्रूरता

झांसी: उत्तर प्रदेश में झांसी के टोडी फतेहपुर थानाक्षेत्र में एक महिला के जघन्य हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया...

झांसी: उत्तर प्रदेश में झांसी के टोडी फतेहपुर थानाक्षेत्र में एक महिला के जघन्य हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बारे में जानकारी देेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि टोडीफतेहपुर थानाक्षेत्र के किशोरापुरा गांव में एक कुंए से बोरी में बंद किसी महिला का शव कई टुकड़ों मे 13 अगस्त को बरामद किया गया था। महिला को इस क्रूरता के साथ मारा गया था कि उसकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल था।

10 टीमें लगाकर की जांच

महिला की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया तथा अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों का इस्तेमाल किया जिसके बाद महिला की पहचान रचना यादव (35) निवासी जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में की गयी थी। एसएसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने में मामला दर्ज कर स्वाट, सर्विलांस और पुलिस की आठ टीमों को जांच में लगाया गया। इसके अलावा 10 टीमों का गठन कर आरोपियों का सुराग लगाने का प्रयास किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल से लिए गये भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों को एकत्र करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों तथा विभिन्न कॉल डीटेल्स का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया।

शादी का बना रही थी दबाव

गहन जांच में हत्यारोपियों के रूप में संजय पटेल निवासी गांव महेवा थाना टोडीफतेहपुर, संदीप पटेल निवासी महेवा थाना टोडीफतेहपुर तथा प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार निवासी गांव पसौरा थाना गरौठा जनपद झांसी के नाम सामने आये। पुलिस ने आज संजय और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया जबकि प्रदीप अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूछताछ में संजय ने बताया कि उसका रचना के साथ पिछले दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अब रचना शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। उसके दबाव से आजिज आकर संजय ने संदीप और दीपक के साथ मिलकर रचना की फरसे से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को कई हिस्सों में काटकर अलग अलग बोरियों में भरकर कुंए में फेंक दिया था।