नशेड़ी बाप की शर्मनाक और अमानवीय करतूत, पहले 7 महीने के दुधमुंहे बच्चे की ली जान, फिर शव को पैर से उल्टा टांगकर घूमता रहा...

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां नशे में चूर एक पिता ने अपने सात महीने के दुधमुंहे बच्चे की खेल-खेल में जान ले ली। फिर उसका पैर पकड़कर उसे उल्टा लटकाकर गांव में घूमने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रूह कपा देने वाली दर्दनाक और अमानवीय घटना लखीमपुर के मितौली थाना के रेवाना गांव की है।



तफ्सील से जानें पूरा घटनाक्रम

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने घर के बाहर नशे में धुत सतीश नामक युवक अपने सात महीने के मासूम बच्चे की पीठ पर हाथ से जोर-जोर से ठोकने लगा। फिर कुर्सी पर बैठकर उसने बच्चे को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाल दिया। नशे की हालत में वह लड़खड़ाकर कुर्सी से गिर गया और बच्चे को संभाल नहीं सका। इसके बाद बच्चा भी जमीन पर आ गिरा। नीचे गिरने से बच्चे के सिर में चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।



बच्चे के शव को पैर से लटकाकर गली में घूमने लगा पिता

घटना के बाद सतीश कुछ सेकेंड तक बच्चे को देखता रहा और फिर मृत बच्चे के शव को पैर से लटकाकर गली में घूमने लगा। फिर कुछ देर बाद पड़ोस की ही एक महिला से वह बच्चे को दिखाकर पूछता नजर आया कि वह जिंदा है या मर गया? बच्चे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। आरोपी के बड़े भाई की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।