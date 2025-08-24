‘पुलिस मेरी जेब में है’... सेना के जवान की पत्नी को बिल्डिंग माफिया की धमकी, कहा- फर्जी केस में फंसा दूंगा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और धमकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोरंग सप्लाई के नाम पर पैसे लेकर आधा माल देने के बाद महिला को धमकाया गया और उसके भवन निर्माण को रुकवा दिया गया।

मोरंग डीलर ने पैसे लेकर माल नहीं दिया

बता दें कि रुद्र डायमंड सिटी कॉलोनी की रहने वाली अर्चना देवी ने 21 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे कृष्णा ट्रेडर्स से ₹2,000 में मोरंग खरीदी थी। व्यापारी मोहित और उसके ड्राइवर ने एक ट्रॉली मोरंग डालने के बाद आगे माल देने से मना कर दिया। जब अर्चना देवी ने इसका विरोध किया, तो उन्हें वॉट्सऐप और कॉल पर अश्लील गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने कहा, "पुलिस मेरी जेब में है, तुम्हारा मकान नहीं बनने दूंगा," और उन्हें झूठे एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी।



लखनऊ में बच्चों के साथ अकेली रहती है महिला

गौरतलब है कि अर्चना देवी के पति भारतीय सेना में तैनात हैं और वह लखनऊ में बच्चों के साथ अकेली रहती हैं। धमकियों के बाद से उनका मकान निर्माण कार्य ठप है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस मामले में बिजनौर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी है।