  • आपके मोहल्ले में भी आते हैं साड़ी-सूट बेचने वाले तो हो जाएं सावधान; टिपटॉप कपड़े लेकर आए सलमान और सुहैल, बोले- ले लीजिए...पहले शर्माईं मैडम, फिर हुआ कुछ यूं निकली चीख

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Aug, 2025 05:20 PM

salman used to commit thefts by posing as a saree seller

दिल्ली पुलिस ने शाहदरा इलाके से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने साथी के साथ स्कूटर से गलियों में घूम-घूमकर साड़ी बेचने वाले का रूप धरकर दिनदहाड़े घरों में चोरी करता था .....

मुजफ्फरनगर: दिल्ली पुलिस ने शाहदरा इलाके से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने साथी के साथ स्कूटर से गलियों में घूम-घूमकर साड़ी बेचने वाले का रूप धरकर दिनदहाड़े घरों में चोरी करता था। आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद सलमान उम्र 24 साल के रूप में हुई है। उसका साथी सुहैल अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी में इस्तेमाल करने वाला स्कूटर बरामद कर लिया है। 

दिनदहाड़े हुई चोरी से खुला राज
19 अगस्त को दोनों एमएस पार्क थाना क्षेत्र में स्कूटर से साड़ी बेचने गए और एक महिला से बोले बहन जी साड़ी ले लीजिए। ये सुनकर पहले तो मैडम हंसी, फिर बोलीं- अच्छा दे दो। साड़ी खरीदने के बाद जैसे ही अंदर गईं तो घर का नजारा देखकर चीख पड़ीं। दिन में हुई चोरी की सूचना पीसीआर फोन के जरिए पुलिस को दी गई। पुलिस झटपट मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 (घर में चोरी) और धारा 331 (गृह-अतिचार/तोड़फोड़) के तहत केस दर्ज किया गया। 

सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग
शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में साफ दिखा कि सलमान स्कूटर पर बाहर खड़ा होकर कपड़े बेचने का नाटक करता रहा और उसके साथी सुहैल ने घर में घुसकर सोना-चांदी के गहने चुरा लिए। फिर दोनों स्कूटर से भाग निकले। 

स्कूटर नंबर से आरोपी तक पहुंची पुलिस 
सीसीटीवी फुटेज में मिले स्कूटर नंबर से पुलिस आरोपी तक पहुंची। स्कूटर का मालिक गाजियाबाद (पसोंडा) निवासी निकला। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मालिक का बड़ा भाई सुहैल इस वारदात में शामिल है और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुहैल लगातार जगह बदल-बदल कर रहता है ताकि गिरफ्तारी से बच सके। 

पुलिस पूछताछ में सलमान ने उगले राज 
संदेह की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 23 अगस्त की सुबह ही मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सलमान ने बताया कि वह मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और सचमुच साड़ी बेचने का काम करता है। करीब 3-4 महीने पहले उसकी मुलाकात सुहैल से उसके भाई के जरिए हुई थी। 
