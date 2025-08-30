Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'तुम सब पढ़ने नहीं, खाने...' टीचर की बात पर मुरादाबाद में छात्रों का फूटा गुस्सा, जमकर किया विरोध प्रदर्शन!

'तुम सब पढ़ने नहीं, खाने...' टीचर की बात पर मुरादाबाद में छात्रों का फूटा गुस्सा, जमकर किया विरोध प्रदर्शन!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Aug, 2025 12:23 PM

the teacher created a ruckus by saying you all are not studying but eating

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मंडी समिति के पीछे एकता कॉलोनी स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल में गुरुवार को छात्रों ने स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दर्जनों छात्र-छात्राओं ने स्कूल में हंगामा किया और बाद में स्कूल के बाहर...

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मंडी समिति के पीछे एकता कॉलोनी स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल में गुरुवार को छात्रों ने स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दर्जनों छात्र-छात्राओं ने स्कूल में हंगामा किया और बाद में स्कूल के बाहर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती, बावजूद इसके बोर्ड परीक्षा में पासिंग होती है। साथ ही, स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता बहुत खराब है। कई बार खाना ऐसा होता है कि वह खाने लायक नहीं रहता। इसके अलावा, छात्रों ने बताया कि कुछ शिक्षक उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करते हैं। उनका कहना है कि जब वे भोजन और पढ़ाई की शिकायत करते हैं तो शिक्षक उन्हें सुनने की बजाय अपमानित करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।

पहले भी की थी शिकायत
छात्रों ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी समस्याएं स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के सामने रखीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। जब उन्होंने दोबारा सवाल उठाए तो उन्हें डांटकर चुप करा दिया गया। यही कारण था कि गुरुवार को उनका सब्र जवाब दे गया और उन्होंने कक्षाएं छोड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

अब तूल पकड़ रहा है मामला
धरने पर बैठे छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे स्कूल नहीं जाएंगे और आंदोलन जारी रखेंगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत रहने और अपनी समस्याएं लिखित में देने को कहा, ताकि जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके। लेकिन शाम तक छात्र धरने पर डटे रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। देखना होगा कि जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन इसे कैसे सुलझाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से स्कूलों में छात्रों के साथ हो रहे व्यवहार और भोजन की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!