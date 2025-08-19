Main Menu

  • पता नहीं बताने पर युवक ने किया दुकानदार पर हमला, बोतल मारकर फोड़ा सिर

पता नहीं बताने पर युवक ने किया दुकानदार पर हमला, बोतल मारकर फोड़ा सिर

Edited By Pooja Gill,Updated: 19 Aug, 2025 04:13 PM

नोएडा: उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-20 क्षेत्र में पता नहीं बताने पर एक दुकानदार पर हमला करने की घटना सामने आई है। सेक्टर-20 थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने घड़ी...

नोएडा: उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-20 क्षेत्र में पता नहीं बताने पर एक दुकानदार पर हमला करने की घटना सामने आई है। सेक्टर-20 थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने घड़ी की दुकान का पता नहीं बताने पर उसके पिता के ऊपर सोडे की बोतल से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।   

जानिए पूरी घटना 
थाना सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक डी पी शुक्ल ने बताया कि बीती रात को सिमरन गुप्ता पुत्री चंद्र प्रकाश गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 17 अगस्त को सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास उसके पिता मास्क की दुकान लगाकर मास्क बेच रहे थे। तभी फैजल नाम का एक लड़का वहां पर आया और उसने पूछा की घड़ी की दुकान कहां पर है। चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उन्हें घड़ी की दुकान के बारे में नहीं पता है। इस बात से आक्रोशित फैजल चंद्र प्रकाश से झगड़ा करने लगा, तथा उसने पास में ही सोडा बेचने वाले की दुकान से बोतल उठाकर चंद्र प्रकाश के सिर पर वार किया। 

गाली गलौज कर दी जान से मारने की धमकी 
इसके अलावा फैजल ने चंद्र प्रकाश के साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना में चंद्र प्रकाश गुप्ता के सिर पर गंभीर चोट आई है और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि बीती रात को युवती ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 
 

