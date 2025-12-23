Cyber crime: साइबर ठगों ने पुलिस-ATS बनकर डराया; फिर रिटायर्ड इंजीनियर से ठगे 41.49 लाख रुयये

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 05:05 PM
चित्रकूट (वीरेंद्र शुक्ला): आज के समय में साइबर ठगी के कई अनोखे मामले सामने आ रहे है। साइबर ठग बड़ी चलाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाते है और फिर उनसे लाखों रूपये ठग लेते है। ऐसा ही एक मामला चित्रकूट से सामने आया है। यहां पर सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता को आतंकवादी की मदद करने के नाम पर साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 41.49 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर शिकायत दर्ज कराई है।
जानिए पूरा मामला
पहाड़ी थाना क्षेत्र के प्रसिद्धपुर निवासी घनश्याम बाबू सिंह ने बताया कि वह विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता के पद तक तैनात थे तथा 2015 में सेवानिवृत्त हो गए । इसके बाद 2023 से अपने गांव प्रसिद्धपुर में आकर रहने लगे। बताया कि बीती नौ दिसंबर 2025 को पहली बार अंजान नंबर से - फोन आया और अपना नाम पता पुणे के कमिश्नर हेड कॉस्टेबल रणजीत कुमार बताया। कहा गया कि अफजल खान नाम के आतंकवादी ने उसके आधार कार्ड से एडीएफसी बैंक में खाता खोला है। उस खाता से गलत तरीके के रुपये का लेनदेन किया है। इस पर एटीएस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफतार करने का आदेश जारी किया है।
ठगों ऐसे ठगे लाखों रुपये
इसके बाद एटीएस इंस्पेक्टर शिवकुमार पाण्डेय से बात कराई। जिसने कहा कि अफजल खान नाम के आतंकवादी ने एनआईए कोर्ट में बयान दिया है कि उसको 70 लाख दिया है, जिसकी जांच चल रही है। इसमें करीब 200 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनकी जाँच चल रही है। कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मदद करते हुए बातचीत करते रहे तथा परिजनों को जानकारी देने से रोक दिया था। 19 दिसंबर तक वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए बात कर उनके अनुसार काम करता रहा। इस दौरान उन लोगों ने उसकी चल अचल सम्पत्ति की जानकारी लेते हुए खाते व एफडी में जमा रुपये मांगा। जिस पर घनश्याम सिंह ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा से 40 लाख रुपये भेज दिए।
कैसे हुई ठगी की जानकारी
इसके बाद जाँच कराने के नाम पर एक लाख 49 हजार रुपये और भेजें। जब घनश्याम का बेटा विजय कुमार बैंक में पासबुक में इण्ट्री कराने गया तो खाता में रुपये न देखकर अचंभित हो गया। पूछने पर घनश्याम ने जानकारी दी, लेकिन किसी से न बताने के लिए कहा। तब पता चला कि साइबर ठगों ने उन्हें चूना लगा दिया। इस सम्बन्ध में पहाड़ी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने कुल 41.49 लाख रुपये ठगे हैं। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।