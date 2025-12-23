Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • संभल में खौफनाक मर्डर की कहानी! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की बेरहमी से हत्या, शव के किए कई टुकड़े—27 दिन बाद ऐसे खुला राज

संभल में खौफनाक मर्डर की कहानी! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की बेरहमी से हत्या, शव के किए कई टुकड़े—27 दिन बाद ऐसे खुला राज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Dec, 2025 07:33 AM

horrific murder case revealed in sambhal wife killed husband with help of lover

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यह मामला इतना खौफनाक था कि पुलिस को इसकी गुत्थी सुलझाने में 27 दिन लग गए। पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने प्रेस वार्ता कर इस अंधे मर्डर केस का...

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यह मामला इतना खौफनाक था कि पुलिस को इसकी गुत्थी सुलझाने में 27 दिन लग गए। पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने प्रेस वार्ता कर इस अंधे मर्डर केस का खुलासा किया।

27 दिन बाद मिला अज्ञात शव, पहचान बन गई थी चुनौती
यह मामला चंदौसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला चुन्नी का है। 15 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि पतरुआ ईदगाह के पीछे खेत में एक काले बैग में सड़ी-गली लाश पड़ी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की हालत बेहद खराब थी। न तो शव का सिर था, न हाथ-पैर, और न ही पहचान के लिए खाल बची थी। ऐसे में शव की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई।

जूते-चप्पल बेचकर परिवार चलाता था राहुल
जांच में सामने आया कि मृतक का नाम राहुल था, जो मोहल्ला चुन्नी में अपनी पत्नी रूबी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह जूते-चप्पल बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राहुल की पत्नी रूबी का मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंध था।

पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उसी रात कर दी हत्या
यह घटना 17 और 18 तारीख की रात की है। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11 बजे रूबी ने अपने प्रेमी गौरव को घर बुलाया था। रात करीब 2 बजे राहुल घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर तीनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान रूबी ने लोहे की रॉड से राहुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

और ये भी पढ़े

हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की खौफनाक साजिश
हत्या के बाद रूबी और गौरव ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। गौरव ने एक कटर मशीन का इंतजाम किया। अगले दिन दोनों ने मिलकर राहुल के पहले सिर को अलग किया, फिर उसके चारों हाथ-पैर काट दिए। इसके बाद रूबी ने बाजार से दो बड़े काले बैग खरीदे। एक बैग में सिर और कटे हुए हाथ-पैर रखे गए, जिन्हें चंदौसी से करीब 50 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा में बहा दिया गया। दूसरे बैग में धड़ भरकर उसे चुन्नी मोहल्ले के पास पतरुआ ईदगाह के पीछे खेत में फेंक दिया गया।

हत्या के बाद दर्ज कराई गुमशुदगी
हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए रूबी ने 24 तारीख को चंदौसी थाने में अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, ताकि किसी को शक न हो।

टी-शर्ट से खुली जांच की कड़ी
15 दिसंबर को जब पुलिस को काले बैग में लाश मिलने की सूचना मिली, तो चंदौसी थाना प्रभारी अनुज तोमर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव के पास से मिली एक टी-शर्ट के आधार पर पुलिस ने गुमशुदा मामलों की जांच शुरू की।

पूछताछ में टूटी पत्नी, कबूला जुर्म
जांच के दौरान पुलिस को रूबी पर शक हुआ। पहले तो उसने शव की पहचान से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कड़ी पूछताछ में वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया।

मोबाइल फोटो बनी सबसे बड़ी चूक
पुलिस के मुताबिक, रूबी और गौरव की एक छोटी सी गलती ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। जांच के दौरान रूबी के मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें मिलीं, जिनमें राहुल उन्हीं कपड़ों में रूबी के साथ खड़ा नजर आ रहा था, जिन कपड़ों को देखकर रूबी ने शव की पहचान से इनकार किया था। इसके अलावा, कटे हुए शव के हाथ पर गुदा हुआ नाम भी जांच में अहम सबूत बना।

हत्या में इस्तेमाल कटर मशीन बरामद
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कटर मशीन, लोहे की रॉड और अन्य सबूत भी बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!