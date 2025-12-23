'हदें टूटीं, सफेद कोट हुआ दागदार!' KGMU लव जिहाद केस पर भड़कीं अपर्णा यादव,कहा—आरोपी डॉक्टर जाएगा सीधे जेल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Dec, 2025 06:32 AM
Lucknow News: लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से लव जिहाद का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत एक रेजिडेंट डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपनी शादी की सच्चाई छिपाकर एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसा लिया और बाद में उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा।
शादीशुदा होने की बात छिपाकर बनाया रिश्ता
पीड़िता के अनुसार, वह जुलाई महीने से आरोपी डॉक्टर के साथ रिश्ते में थी। शुरुआत में आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया, लेकिन कुछ समय बाद महिला को पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। सच्चाई सामने आने के बाद भी आरोपी ने रिश्ते को बनाए रखने के लिए महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
धर्मांतरण से इनकार पर बदला व्यवहार
महिला डॉक्टर का कहना है कि जब उसने साफ शब्दों में धर्म बदलने से मना कर दिया, तो आरोपी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। बार-बार दबाव, धमकियां और मानसिक उत्पीड़न से महिला बुरी तरह टूट गई।
मानसिक प्रताड़ना से टूटकर किया आत्महत्या का प्रयास
लगातार चल रहे मानसिक शोषण का असर इतना गहरा पड़ा कि पीड़िता ने आत्महत्या करने का प्रयास तक कर लिया। गनीमत रही कि समय रहते उसकी जान बचा ली गई। फिलहाल वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है और अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जता रही है।
परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल और महिला आयोग में की शिकायत
घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए KGMU प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जताई सख्त नाराजगी
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है और इस मानसिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि पीड़िता पर बार-बार धर्मांतरण का दबाव डाला गया और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बीएनएस की सख्त धाराओं में दर्ज होगा मामला
अपर्णा यादव ने स्पष्ट कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जितनी भी सख्त धाराएं बनती हैं, सभी लगाई जाएंगी। इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
आरोपी की पहचान और विभाग
आरोपी का नाम रमीज मलिक बताया गया है, जो KGMU के पैथोलॉजी विभाग में सेकंड ईयर का जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है। महिला आयोग ने कहा कि इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पहले भी धर्मांतरण कर शादी करने का आरोप
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पहले भी एक हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कर शादी की थी। पीड़िता को इसकी जानकारी नहीं थी। झूठ बोलकर संबंध बनाना भी कानूनन अपराध है और इस पहलू की भी गहन जांच की जा रही है।
पीड़िता डरी हुई थी, महिला आयोग को समझा सुरक्षित स्थान
अपर्णा यादव ने बताया कि पीड़िता बेहद डरी हुई थी, इसी कारण उसने पहले कहीं शिकायत नहीं की। महिला आयोग को उसने एक सुरक्षित स्थान मानकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह भरोसा अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
एफआईआर दर्ज कर होगी गिरफ्तारी
महिला आयोग ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को पूरा न्याय मिलेगा। जल्द ही एफआईआर दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में जो भी अन्य लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।