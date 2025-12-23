'घर की लड़ाई घर में ही सुलझेगी'...मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को दिया करारा जवाब, कहा– 'पड़ोसी मुल्क हमारे मामलों में दखल ना दे'

Main Menu

  'घर की लड़ाई घर में ही सुलझेगी'...मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को दिया करारा जवाब, कहा– 'पड़ोसी मुल्क हमारे मामलों में दखल ना दे'

23 Dec, 2025

Lucknow News: समाजवादी पार्टी की नेत्री और मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तान से आए फोन इंटरव्यू के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाहौर स्थित एक निजी न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने...

Lucknow News: समाजवादी पार्टी की नेत्री और मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तान से आए फोन इंटरव्यू के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाहौर स्थित एक निजी न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने फोन पर उनसे बातचीत का अनुरोध किया था, लेकिन सुमैया ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है और वे इसे अपने घर के भीतर ही सुलझाएंगी। उन्होंने दो टूक कहा कि पड़ोसी मुल्क को भारत के घरेलू मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

शेर के जरिए दिया सधा हुआ जवाब
पाकिस्तानी रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में सुमैया राणा ने शेर के जरिए अपनी बात रखी:
'नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है,
ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है।'
सुमैया ने कहा कि यह उनकी अपनी लड़ाई है और वे इसे आपस में ही निपटाएंगी।

जस्टिस काटजू का जिक्र पर भी इनकार
पाकिस्तानी पत्रकार ने बातचीत के दौरान जस्टिस काटजू का भी जिक्र किया और कहा कि उनसे इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। इस पर सुमैया ने साफ शब्दों में कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके या देश के किसी भी मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया जाए।

देश के मुद्दों पर हम सब एक हैं
सुमैया राणा ने बेबाकी से कहा कि भारत में लोगों के बीच मोहब्बत है, यहां की सरकार और लोग उनका हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश से जुड़े मुद्दों पर कोई दो राय नहीं हो सकती। उन्होंने साफ शब्दों में दोहराया कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी देश की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामला क्या है?
यह विवाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब हटाने के विवाद से जुड़ा है। एक वीडियो में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी सक्रिय हो गया और इसे भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति से जोड़कर पेश कर रहा है। इसी बीच मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को सख्त और दोटूक जवाब दिया, जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है।

