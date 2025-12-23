'दौड़ में जीत की भूख और कैमरे पर धड़ाम!' सांसद खेल महोत्सव में नेताओं की होड़ बनी तमाशा—पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा मुंह के बल गिरे, VIDEO वायरल

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान नेताओं की फिटनेस परखने के लिए एक दौड़ प्रतियोगिता भी रखी गई।...

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान नेताओं की फिटनेस परखने के लिए एक दौड़ प्रतियोगिता भी रखी गई। इस दौड़ की शुरुआत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कराई। दौड़ में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के साथ-साथ पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा, पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरभाग सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

मिली जानकारी के मुताबिक, दौड़ के दौरान आगे निकलने की कोशिश में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा का संतुलन बिगड़ गया। दरअसल, दौड़ते समय उनका कंधा जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरभाग सिंह से टकरा गया, जिससे वे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। यह पूरी घटना वहां मौजूद कैमरों और ड्रोन में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद कुर्ता-पैजामा पहने हेमराज वर्मा पूरे जोश के साथ दौड़ रहे थे। टक्कर लगते ही वह जमीन पर गिर गए, जबकि अन्य नेता दौड़ते रहे। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाकर संभाला।

घटना के बाद हेमराज वर्मा और उनके भाई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण वर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा—'किसान के बेटे हैं, गिरेंगे फिर उठेंगे।' इस पोस्ट के जरिए उन्होंने आलोचकों और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वालों को जवाब दिया।

गौरतलब है कि हेमराज वर्मा समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन की थी। वर्तमान में उन्हें केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का करीबी माना जाता है।कार्यक्रम के दौरान नेताओं की दौड़ को कवर करने के लिए ड्रोन और कई कैमरे लगाए गए थे। उद्घाटन के बाद जैसे ही दौड़ शुरू हुई, नेताओं में आगे निकलने की होड़ मच गई। इस दौरान मझौला नगर पंचायत चेयरमैन निशांत सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि भी पूरे उत्साह में नजर आए। नेताओं की इस दौड़ और पूर्व मंत्री के गिरने की घटना ने खेल महोत्सव के उद्घाटन को चर्चा का विषय बना दिया है।