Cold Wave Alert: यूपी वालों सावधान, आज सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड! इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है। तेज ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है। तेज ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता काफी कम हो जाती है। वहीं दोपहर तक धूप न निकलने से ठंड और गलन बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए कोल्ड डे के साथ-साथ अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा। विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में तेजी से मौसम में बदलाव आएगा।

ऑरेंज और येलो अलर्ट

IMD के मुताबिक, कई जिलों में 'अत्यंत घना कोहरा' छाए रहने और 'शीत दिवस' (Cold Day) रहने की प्रबल संभावना है। आगामी 24 से ज्यादा घंटों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के दोहरे वार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाको में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

Cold Day Alert

विभाग ने राज्य के कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली, जालौन, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल, मौसम विभाग ने अभी बारिश होने की कोई संभावना नहीं जताई।



