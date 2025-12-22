योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 24496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री सुरेश...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार 24 496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करती है।

'सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार ही काम किया'

सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार ही काम किया है। सरकार ने अनुपूरक बजट को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा।



2025-26 का अनुपूरक बजट पेश

.वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश

.राजस्व लेखा का व्यय 18369.30 करोड़ और पूंजी लेखे का व्यय 6127.68 करोड़ रुपये प्रस्तावित

.वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 3.03 प्रतिशत

.वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये था

.औद्योगिक विकास के लिए 4874 करोड़ रुपये, ऊर्जा क्षेत्र में 4521करोड़ रुपये प्रस्तावित

.स्वास्थ्य क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपये और नगर विकास के लिए 1758.56 करोड़ रुपये प्रस्तावित

.तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़, महिला और बाल विकास के लिए 535 करोड़ प्रस्तावित

.नेडा के लिए 500 करोड़ रुपये और मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड प्रस्तावित

.वित्त वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित

.उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 31 लाख 914 करोड़ आंका गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्ल्स स्टेट