व्हाट्सएप पर भेजी हादसे की फोटो… क्लिक करते ही मोबाइल हैक! बाराबंकी में युवक के खाते से उड़ गए 4.44 लाख रुपए

Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Dec, 2025 11:10 AM

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में साइबर ठगों ने ठगी का एक नया और बेहद खतरनाक तरीका अपनाया है। यहां व्हाट्सएप पर सड़क हादसे की फर्जी फोटो भेजकर एक युवक का मोबाइल हैक कर लिया गया और कुछ ही मिनटों में उसके बैंक खाते से 4 लाख 44 हजार रुपये निकाल लिए गए।

फोन कॉल से शुरू हुआ ठगी का खेल
जानकारी के मुताबिक, गल्ला मंडी निवासी प्रशांत वर्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक सड़क हादसे की जानकारी देने वाला बताया। उसने कहा कि एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई है और मृतक की जेब से प्रशांत वर्मा का पहचान पत्र मिला है। यह सुनते ही प्रशांत घबरा गए।

फोटो डाउनलोड करते ही हुआ मोबाइल हैक
इसके बाद ठग ने व्हाट्सएप पर हादसे की एक फोटो भेजी और उसे देखने के लिए कहा। जैसे ही प्रशांत ने फोटो डाउनलोड कर उसे खोला, उनका मोबाइल हैक हो गया। कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से लगातार ट्रांजैक्शन होने लगे और कुल 4 लाख 44 हजार रुपये निकल गए।

फोटो नहीं, एपीके फाइल निकली
पुलिस जांच में सामने आया कि जो फोटो भेजी गई थी, वह असल में एक एपीके फाइल थी। जैसे ही पीड़ित ने उस फाइल को खोला, साइबर ठगों को उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल गया। इसके बाद उन्होंने मोबाइल में मौजूद बैंकिंग ऐप्स के जरिए खाते से रकम निकाल ली।

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की एपीके फाइल भेजकर साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं।

पुलिस की लोगों से अपील
एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप पर भेजी गई फोटो, वीडियो या एपीके फाइल को बिल्कुल न खोलें। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन टास्क, निवेश या किसी हादसे की सूचना के नाम पर आने वाले मैसेज से सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करें।

