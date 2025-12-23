Main Menu

  School Holidays: सभी स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी, जानें किस क्लास के लिए आदेश जारी, अब कब शुरू होंगी कक्षाएं; कड़ाके की ठंड से बच्चे थे परेशान

schools closed in these districts of up

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए कई जिलों के डीएम ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में अमेठी, जौनपुर और अंबेडकर नगर के सभी स्कूल शामिल हैं .....

School Holidays : उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए कई जिलों के डीएम ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में अमेठी, जौनपुर और अंबेडकर नगर के सभी स्कूल शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

अमेठी में 3 दिनों के लिए स्कूल बंद 
अमेठी जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार अमेठी के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालयों में 22 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी।

बच्चों को छुट्टी, स्टाफ को नहीं
हालांकि, छुट्टियों के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस दौरान यू-डायस से जुड़े कार्य, विभिन्न ग्रांटों का नियमानुसार उपयोग, निर्वाचन से संबंधित एसआईआर कार्य समेत अन्य शासकीय दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। 

तय कार्यक्रम रहेंगे जारी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रम और ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर पहले से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार संचालित होते रहेंगे। आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जौनपुर में भी स्कूल बंद
वहीं, जौनपुर जिले में भी बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को 23 और 24 दिसंबर को विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर लागू होगा।

इन जिलों में भी स्कूल बंद
इसके अलावा अंबेडकर नगर में भी नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल 22 से 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। जिसका आदेश जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा जारी किया गया है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी स्कूलों को लेकर इसी तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट: ठंड और बढ़ेगी
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरा और तेज होने की आशंका है।

