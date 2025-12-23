'प्रेम का जाल या चोरी का खेल!' छात्रा ने प्रेमी संग मिलकर मामा के घर की लाखों की चोरी—पुलिस ने पकड़ा तो खुला चौंकाने वाला सच

Main Menu

Edited By Anil Kapoor,Updated: 23 Dec, 2025 09:05 AM

niece gets boyfriend to steal rs 14 lakh from uncle s house arrested

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिले में नए साल के जश्न और मौज-मस्ती के लिए एक छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मामा के घर चोरी की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए।

मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी का
घटना की जानकारी विकास डिंगरा ने 12 दिसंबर को पुलिस को दी थी। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि उनके घर से कीमती जेवरात और नकदी चोरी हो गई है। पुलिस ने तुरंत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस की जांच में सामने आई घर के ही करीबी का हाथ
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जांच के लिए तीन टीमों का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि यह चोरी किसी बाहरी गिरोह की नहीं, बल्कि घर के ही करीबी रिश्ते से जुड़ी साजिश थी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी
पुलिस ने दानिश हसन (बिट्टू) पुत्र आबाद मियां निवासी ग्राम सलारपुर और छात्रा मान्या मुखेजा पुत्री अमित मुखेजा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दानिश और मान्या देहरादून के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पढ़ाई के बाद दानिश मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन हाल ही में नौकरी छूट गई थी। नए साल के जश्न और मौज-मस्ती के लिए पैसे की कमी थी, इसी वजह से मान्या ने अपने मामा के घर चोरी की योजना बनाई।

चोरी की योजना और अंजाम
मान्या ने दानिश को घर का रिमोट, लोकेशन और जेवरात की जगह की जानकारी दी। दानिश अकेले घर गया, बच्चों को डरा-धमकाकर करीब 14 तोले सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गया। चोरी किए कुछ जेवरात बेचकर उसने आईफोन और घड़ी भी खरीदी।

पुलिस ने बरामद किया कीमती सामान
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ये सामान बरामद किया:
- 6 अंगूठियां
- 3 गले की चेन
- 2 कड़े
- 2 जोड़ी कान के टॉप्स
- 1 आईफोन
- 1 घड़ी
- गेट का वायरलेस रिमोट
कुल 108 ग्राम सोने के आभूषण, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए है।

आरोपियों की उम्र और आपराधिक इतिहास
दोनों आरोपियों की उम्र करीब 20–21 वर्ष है और फिलहाल उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

