सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा मौका; फ्लैट और प्लॉट की कीमत पर मिलेगी 25% तक छूट, यहां जानिए पूरी डिटेल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में घर या प्लॉट खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद (UP Housing & Development Board) के अनसोल्ड फ्लैट और प्लॉट 25 प्रतिशत तक सस्ती कीमत पर खरीदे जा सकेंगे।

सीएम योगी की बैठक में मिली मंजूरी

यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जहां आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस-2025 को मंजूरी दी गई। इससे खासतौर पर मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।

25% तक मिलेगी छूट

सरकार के फैसले के अनुसार, जो फ्लैट और प्लॉट लंबे समय से नहीं बिक पाए हैं, उन पर 25 फीसदी तक की छूट दी जा सकेगी। हालांकि इस छूट को लेकर एक अहम शर्त भी रखी गई है। किसी भी स्थिति में छूट देने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत पहली बार तय की गई मूल कीमत से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य सरकारी संपत्ति का सही मूल्य बनाए रखना है।

एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त फायदा

सरकार ने समय पर पूरा भुगतान करने वालों के लिए अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान किया है। जैसे, 45 दिन में भुगतान करने पर 6% अतिरिक्त छूट, 60 दिन में भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त छूट, 90 दिन में भुगतान करने पर 4% अतिरिक्त छूट। इस तरह मूल छूट के साथ-साथ जल्दी भुगतान करने पर खरीदार को अच्छी बचत हो सकती है।

