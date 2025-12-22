Main Menu

  • Winter Vacation का हो गया ऐलान! इस तारीक से छुट्टियां शुरू.... जनवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल, 12 दिनों तक बच्चों की रहेगी मौज

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Dec, 2025 02:40 PM

Winter Vacation : सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने नया शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए घोषणा की है कि प्रदेश के सभी स्कूल 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस फैसले के तहत छात्रों को इस बार लगभग 12 दिनों का लंबा शीतकालीन अवकाश मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर माह में कुल 21 दिन स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले रविवार के अलावा कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश निर्धारित नहीं किया गया है।

बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया निर्णय (Winter Vacation) 
शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे वर्ष शीतकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर तक सीमित रहता था, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इसे बढ़ाकर 5 जनवरी कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय प्रदेश में बढ़ती ठंड और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पिछले वर्षों में अत्यधिक ठंड के चलते कई जिलों में जिला कलेक्टरों को अलग-अलग तारीखों पर स्कूल बंद करने के आदेश जारी करने पड़ते थे। इसी असुविधा से बचने और पूरे प्रदेश में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से इस बार छुट्टियों की अवधि पहले से ही कैलेंडर में शामिल कर दी गई है।

6 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल
शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद 6 जनवरी 2026 से सभी स्कूल पुनः खुलेंगे। इसके बाद शिक्षण कार्य सामान्य रूप से शुरू होगा और शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं व वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। शीतकालीन अवकाश बढ़ाने के इस निर्णय से जहां छात्रों को राहत मिली है, वहीं अभिभावकों ने भी शिक्षा विभाग के इस कदम की सराहना की है।

