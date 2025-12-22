बुर्के में घूम रहा था युवक, जूतों ने खोल दी पोल! बिजनौर में ताका-झांकी करते पकड़ा गया—पिटाई के बाद भीड़ को चकमा देकर फरार, इलाके में मचा हड़कंप

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक बुर्का पहनकर मोहल्ले में घूम रहा था और लोगों के घरों में ताका-झांकी कर रहा था। उसकी हरकतों को देखकर लोगों को शक हुआ कि वह कोई चोर हो सकता है। इसी शक के...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक बुर्का पहनकर मोहल्ले में घूम रहा था और लोगों के घरों में ताका-झांकी कर रहा था। उसकी हरकतों को देखकर लोगों को शक हुआ कि वह कोई चोर हो सकता है। इसी शक के आधार पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया।

जूतों ने खोल दी सच्चाई

यह घटना रविवार शाम बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा की है, जहां इमली वाली मस्जिद के पास एक बुर्का पहने व्यक्ति को घूमते देखा गया। लोगों की नजर उस वक्त उस पर गई, जब उन्होंने देखा कि बुर्के के नीचे उसने जूते पहन रखे हैं। इसी बात से लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे रोककर पूछताछ शुरू की। जब लोगों ने बुर्का हटाया तो सामने आया कि वह एक युवक है।

ताका-झांकी से बढ़ा शक, जुटी भीड़

स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक आसपास के मकानों में झांक रहा था, जिससे लोगों को लगा कि वह किसी गलत नीयत से वहां आया है। इसके बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उससे बुर्का पहनने की वजह पूछी, लेकिन वह ठीक से कोई जवाब नहीं दे सका। पहले तो वह कहता रहा कि वह किसी से मिलने आया है, लेकिन किससे मिलने आया था, यह नहीं बता पाया।

पिटाई के बाद भीड़ को चकमा देकर फरार

पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने उसकी हल्की पिटाई भी कर दी। युवक हाथ जोड़कर लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाने लगा। इसी बीच भीड़ में अफरा-तफरी का फायदा उठाकर वह मौके से भाग निकला। लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह गलियों में घुसकर फरार हो गया। हालांकि भागते वक्त लोग उसका बुर्का उतारने में सफल रहे।

वीडियो वायरल, पुलिस तलाश में जुटी

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और युवक की पहचान व तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक बुर्का पहनकर इलाके में क्यों घूम रहा था और उसकी मंशा क्या थी।