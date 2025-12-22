Main Menu

बैग में मिला धड़, हाथ पर लिखा नाम… पत्नी ने प्रेमी संग घर में की हत्या, ग्राइंडर से काटा शव—संभल कांड का खौफनाक खुलासा

22 Dec, 2025 01:02 PM

sambhal news the wife had murdered her husband with the help of her lover

Sambhal News: उत्तर प्रदेश में संभल जिले के चंदौसी में 7 दिन पहले बैग में मिले धड़ की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मृतक राहुल की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि...

Sambhal News: उत्तर प्रदेश में संभल जिले के चंदौसी में 7 दिन पहले बैग में मिले धड़ की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मृतक राहुल की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की और फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए।

घर में ही की गई थी हत्या, ग्राइंडर से किए शव के टुकड़े
पुलिस के मुताबिक, 18 और 19 नवंबर की रात रूबी और उसके प्रेमी गौरव ने अपने ही घर में राहुल की लोहे की रॉड से हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए बाजार से ग्राइंडर मशीन खरीदी गई और शव को काट दिया गया। सिर और पैर अलग-अलग इलाके में फेंक दिए गए, जबकि धड़ को पतरौआ रोड पर नाले के पास एक बैग में भरकर फेंक दिया गया।

हाथ पर गुदे नाम से हुई पहचान
15 दिसंबर को चंदौसी पुलिस को एक लावारिस बैग मिला, जिसमें इंसानी धड़ था। शव के हाथ पर “राहुल” नाम गुदा हुआ था, जिससे पुलिस को सुराग मिला। जब गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि 24 नवंबर को रूबी ने ही अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पूछताछ में टूटी पत्नी, कबूली साजिश
पुलिस ने रूबी को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने शव की पहचान करने से इनकार कर दिया, लेकिन मोबाइल से मिले फोटो और बयानों में विरोधाभास सामने आने पर वह टूट गई और पूरी साजिश कबूल कर ली।

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
पूछताछ में खुलासा हुआ कि 18 नवंबर को राहुल ने अपनी पत्नी रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और बदनामी की धमकी दी। इसी डर और रंजिश में रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी।

मासूम बेटी ने खोले राज
इस पूरे मामले में राहुल की मासूम बेटी का बयान भी सामने आया है। बच्ची ने बताया कि गौरव और उसका साथी अभिषेक अक्सर घर आते-जाते थे। वे बच्चों को चॉकलेट देकर कमरे से बाहर भेज देते थे और राहुल को हटाने की बातें करते थे। बच्ची ने बताया कि घटना वाले दिन वह स्कूल में थी। अब वह अपनी ही मां के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है।

पुलिस ने बरामद किए हथियार और वाहन
संभल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड और दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार भी जब्त की गई है, जिनका इस्तेमाल शव के टुकड़े ठिकाने लगाने में किया गया था। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

