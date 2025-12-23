'थाने में बाप की हार!' बेटे की शिकायत पर पुलिस के सामने पिता को पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी—देवरिया का अजब मामला वायरल

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाला और भावुक मामला सामने आया है। यहां एक पिता को अपने ही बेटे के सामने पुलिस थाने में पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। यह नजारा देखकर पुलिसकर्मियों का भी दिल पसीज......

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाला और भावुक मामला सामने आया है। यहां एक पिता को अपने ही बेटे के सामने पुलिस थाने में पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। यह नजारा देखकर पुलिसकर्मियों का भी दिल पसीज गया।

डांट से नाराज होकर थाने पहुंचा बेटा

पूरा मामला देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के उमानगर मोहल्ले का है। यहां रहने वाले एक व्यापारी का इकलौता बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है। शुक्रवार को किसी बात को लेकर पिता ने बेटे को लोगों के सामने डांट दिया। बेटे को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसे लगा उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई है। डांट से नाराज होकर किशोर घर से निकल गया और सीधे सदर कोतवाली पहुंच गया। वहां उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसे मारा-पीटा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

पुलिस ने बुलाया पिता, समझाने की कोशिश

किशोर की शिकायत सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उसके पिता को थाने बुलाया। पिता ने पूरी घटना बताई और कहा कि उन्होंने सिर्फ बेटे को डांटा था, कोई मारपीट नहीं की। पुलिस और पिता दोनों ने मिलकर किशोर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता रहा और घर जाने से भी साफ इनकार कर दिया।

बेटे को मनाने के लिए पिता पैरों में गिरा

करीब एक घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद भी जब किशोर नहीं माना, तो पिता पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसने हाथ जोड़कर बेटे से माफी मांगी और पुलिस थाने में ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। यह देखकर किशोर का गुस्सा शांत हुआ और वह पिता के साथ घर जाने को तैयार हुआ।

चर्चा में आया मामला

इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस घटना को बदलते सामाजिक माहौल और बच्चों के बढ़ते गुस्से से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं, कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अब माता-पिता बच्चों को सही-गलत समझाने के लिए डांट भी नहीं सकते। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की कहानी है, बल्कि आज के समय में माता-पिता और बच्चों के रिश्तों में आ रहे बदलाव की भी तस्वीर पेश करती है।