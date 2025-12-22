एक भविष्यवाणी हुई सच! कहीं सही साबित न हो जाए 2026 में 'बाबा वेंगा' की ये डरावनी भविष्यवाणियां, 2025 से भी ज्यादा खौफनाक होगा आने वाला साल ?

बुल्गारिया की प्रसिद्ध नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। जैसे-जैसे साल 2025 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और नए साल में प्रवेश करने में कुछ ही समय बचा है, वैसे-वैसे 2026 को लेकर की गई उनकी...

इथियोपिया में 12 हजार साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट

24 अक्टूबर 2025 को इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट करीब 12,000 वर्षों बाद हुआ है। ज्वालामुखी फटने के बाद 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं और राख का विशाल गुबार कई देशों तक फैल गया, जिसमें भारत भी शामिल बताया जा रहा है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे बाबा वेंगा की प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं।



2025 को बताया था विनाशकारी वर्ष

बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों में पहले ही 2025 को विनाश का वर्ष बताया था। उनके अनुसार, 2026 में भी दुनिया को गंभीर प्राकृतिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इन भविष्यवाणियों में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भारी बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया है।

2026 को लेकर डराने वाले अनुमान

बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए कई चिंताजनक भविष्यवाणियां की हैं। इनमें संभावित वैश्विक युद्ध, कुछ शक्तिशाली नेताओं का बढ़ता प्रभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण से बाहर होना, सोने की कीमतों में गिरावट, शेयर बाजार में भारी गिरावट, नकदी संकट और आर्थिक मंदी जैसी आशंकाएं शामिल हैं।



भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं लोग

इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बाबा वेंगा के अनुयायियों के बीच हलचल तेज हो गई है। लोग इन घटनाओं को उनकी भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं और आने वाले समय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और बड़ी संख्या में लोग इन्हें गंभीरता से लेते हैं।



हालांकि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं को भविष्यवाणियों से जोड़ना उचित नहीं है। इसके बावजूद बाबा वेंगा के नाम और उनकी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है।