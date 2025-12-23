'गोली मारकर पकड़ा, कोर्ट से भाग निकला!' एनकाउंटर में घायल 25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार—भदोही में हड़कंप

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। बदमाश के भागते...

Bhadohi News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। बदमाश के भागते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि, कई घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया।

पेशी के बाद हुआ फरार

यह घटना बीते सोमवार की है। मोबाइल लूट और चाकूबाजी के मामलों में वांछित 25 हजार का इनामी बदमाश शिवम भारती को औराई थाना पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, बदमाश ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया।इलाज के लिए शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत सामान्य होने पर उसे न्यायालय में पेशी के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस उसे वापस वाहन तक ला रही थी, तभी वह मौका देखकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।

कोर्ट परिसर में चला सर्च ऑपरेशन

बदमाश के भागने की सूचना मिलते ही पुलिस ने न्यायालय परिसर और आसपास के इलाके को घेर लिया। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी कोर्ट परिसर में ही कहीं छिपा हुआ है। देर रात तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने फरार बदमाश को दोबारा पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि भागने के दौरान वह एक गड्ढे में गिर गया, जिससे वह फिर से घायल हो गया।

तीन पुलिसकर्मी निलंबित

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि फरारी में लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की गई है। दो दारोगा और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच भी शुरू कर दी गई है।

इलाज के लिए भेजा गया ट्रॉमा सेंटर

दोबारा गिरफ्तारी के बाद घायल बदमाश शिवम भारती को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि अब आरोपी की कड़ी निगरानी में इलाज कराया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।