School Closed in Up: राजधानी में शीतलहर का कहर; इतने दिनों तक नर्सरी व प्री-प्राइमरी स्कूल बंद

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 02:38 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर तक नर्सरी व प्री-प्राइमरी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर तक नर्सरी व प्री-प्राइमरी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जबकि कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं के समय मे परिवर्तन कर दिया है।       

DM ने जारी किया निर्देश 
जिला प्रशासन की तरफ से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंगलवार को जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्री-प्राइमरी और नर्सरी कक्षाओं में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक पूर्ण अवकाश रहेगा। 

स्कूलों का बदला समय 
वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का संचालन समय परिवर्तित किया गया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही कराई जाएगी। यह व्यवस्था 24 दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। 

आदेश का सख्ती से हो पालन 
घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के कारण सुबह के समय द्दश्यता कम हो रही है, जिससे छात्रों के विद्यालय आने-जाने में परेशानी और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

