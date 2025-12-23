जिस डंपर से 4 मौतें... उसे खुद पुलिस ने छिपाया! 'अदला-बदली के खेल' की खुली पोल  तो चला SP का हंटर, एसओ-सिपाही सस्पेंड

बिजनौर में डंपर बदलने और सही जानकारी न देने पर नांगलसोती एसओ सतेंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को निलंबित कर दिया गया है। नांगलसोती में रविवार देर रात एक कार, ओवरलोड मिट्टी से लदे डंपर से टकरा गई थी। सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई...

Bijnor News (गौरव वर्मा) : बिजनौर में डंपर बदलने और सही जानकारी न देने पर नांगलसोती एसओ सतेंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को निलंबित कर दिया गया है। नांगलसोती में रविवार देर रात एक कार, ओवरलोड मिट्टी से लदे डंपर से टकरा गई थी। सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते डंपर मालिक ने मौके पर मौजूद मिट्टी से भरा डंपर बदलकर उसकी जगह दूसरा खाली डंपर थाने भेज दिया।



डंपर को थाने ले जाने की जिम्मेदारी सिपाही अमित सैनी को दी गई थी। सोमवार को एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि मिट्टी लदे डंपर को मालिक ने अपने ईंट भट्टे पर खड़ा कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी अभिषेक झा ने मामले में संज्ञान लिया। एसपी ने डंपर बदलने के वीडियो और पुलिसकर्मियों की लापरवाही की जांच एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह और सीओ नजीबाबाद नीतीश कुमार को सौंपी। दोनों अधिकारी देर रात तक नांगल थाने में जांच में लगे रहे। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि डंपर से हुई कार की टक्कर में इस्तेमाल डंपर में मिट्टी भरी हुई थी, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं था और अन्य कागजात भी पूरे नहीं थे।



डीएम ने रात में खनन पर रोक लगा रखी है। लेकिन नागल क्षेत्र में लगातार डंपरों से खनन जारी था। अधिकारियों से यह जानकारी छिपाने के लिए डंपर बदल दिया गया। बिजनौर में रविवार देर रात हाईवे पर बेकाबू क्रेटा पीछे से डंपर में घुस गई थी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई थी। हादसा उनके गांव से 6 किमी पहले ही हरिद्वार रोड पर जालपुर के पास हुआ था। पुलिस ने कार को मिट्टी लदे डंपर से खींचकर निकाला और फिर गेट काटकर शवों को लेकर बाहर निकाला था। इसके बाद डंपर को थाने लाने की जिम्मेदारी सिपाही अंकित सैनी को दी गई थी