Industry ने खोया एक और सुपरस्टार... 46 की उम्र में फेमस एक्टर ने किया सुसाइड! इस हाल में मिली लाश, बुरी तरह टूटीं पत्नी

हॉलीवुड अभिनेता जेम्स रैनसोन का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार को लॉस एंजिल्स स्थित उनके आवास पर उनका शव मिलने के बाद इस दुखद खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। जेम्स के निधन की सूचना मिलते ही सोशल मीडिया...

UP Desk : हॉलीवुड अभिनेता जेम्स रैनसोन का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार को लॉस एंजिल्स स्थित उनके आवास पर उनका शव मिलने के बाद इस दुखद खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। जेम्स के निधन की सूचना मिलते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आ गई।



पत्नी का भावुक संदेश

जेम्स रैनसोन के निधन के बाद उनकी पत्नी जेमी मैकफी ने सोशल मीडिया पर उनके साथ एक तस्वीर साझा करते हुए एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने लिखा, “मैंने तुमसे पहले भी हजारों बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझे पता है कि मैं आगे भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसा और तुम्हें मेरे जैसा बनना चाहिए, और तुम बिल्कुल सही थे। मुझे जिंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफे देने के लिए धन्यवाद—तुम, जैक और वायलेट। हम हमेशा साथ रहेंगे।”

मौत को लेकर क्या सामने आया

लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेम्स रैनसोन की मौत को आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को उनके घर से एक कॉल प्राप्त हुई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं।

यह भी पढ़ें : UP Police का बड़ा कदम: अब बिना नाम बताए ऐसे करें अपराध की शिकायत, UP में पहली बार शुरू हुई ये खास सेवा, बनी पब्लिक का हथियार!

जेम्स रैनसोन का करियर

जेम्स रैनसोन ने अपने अभिनय करियर में कई चर्चित फिल्मों और टीवी शोज़ में काम किया। वह ‘इट: चैप्टर टू’, ‘सिनिस्टर’, ‘सिनिस्टर 2’, ‘टैंगरीन’ और ‘द ब्लैक फोन’ जैसी फिल्मों में नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ‘सील्स टीम’ और ‘लॉ एंड ऑर्डर’ जैसे लोकप्रिय टीवी शोज़ में भी अहम भूमिकाएं निभाईं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान HBO की प्रतिष्ठित सीरीज ‘द वायर’ से मिली, जिसमें उन्होंने ‘चेस्टर जिगी सोबोटका’ का यादगार किरदार निभाया था। जेम्स रैनसोन की आखिरी फिल्म ‘द ब्लैक फोन 2’ बताई जा रही है।