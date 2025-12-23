'आवारा सांड बन गया जानलेवा!' गाय दुहते समय अचानक किया हमला, किसान की इलाज के दौरान मौत; इलाके में दहशत

Kanpur News: कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक आवारा सांड ने किसान अशोक कुमार पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार, सांड ने पहले उन्हें उठाकर जमीन पर पटका और फिर अपने ऊपर बैठ गया। आसपास के ग्रामीणों ने लाठी-डंडे की मदद से...

Kanpur News: कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक आवारा सांड ने किसान अशोक कुमार पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार, सांड ने पहले उन्हें उठाकर जमीन पर पटका और फिर अपने ऊपर बैठ गया। आसपास के ग्रामीणों ने लाठी-डंडे की मदद से सांड को भगाया, लेकिन गंभीर रूप से घायल किसान को पहले सरसौल सीएचसी और फिर हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

कौन थे अशोक कुमार?

अशोक कुमार खेती-किसानी करते थे। उनकी पत्नी नीतू की कई साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में दो बेटियां अंजली और अनामिका हैं। भतीजे शेष नारायण ने बताया कि शनिवार देर शाम चाचा गाय दुह रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

सांड के हमले की पूरी घटना

सांड ने पहले सींग से हमला किया। इसके बाद अशोक कुमार को उठाकर जमीन पर पटका। फिर सांड उनके ऊपर बैठ गया।ग्रामीण और परिजन लाठी-डंडे लेकर दौड़े और किसी तरह किसान को बचाया। गंभीर हालत में किसान को हैलट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार के अनुसार, सांड पहले भी कई लोगों को मार-पीटकर घायल कर चुका है।

सांड के हमलों का भय गांव में फैला

किसान की मौत के बाद गांव में डर का माहौल है। इस क्षेत्र में आवारा सांडों के हमलों की लम्बी सूची है:

- जनवरी 2023: सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत।

- जून 2023: बकौली गांव में सांड के पटकने से किसान की मौत।

- दिसंबर 2023: बिधनू में होटल संचालक की मौत।

- 21 मार्च 2024: सांड ने किसान का पेट फाड़कर हत्या की।

- जुलाई 2025: पतारा कस्बे में तीन सांडों ने सुनीता पर हमला किया, इलाज के दौरान मौत।

- हाल ही में: संचेंडी के दिलीपपुर गांव में युवक साइकिल से जाते समय सांड की टक्कर से तालाब में गिरा और मौत।

- 2 नवंबर 2025: खेत जा रहे छात्र सोमेश को सांड ने पटक-पटक कर मार डाला।

गांव में सुरक्षा की मांग

स्थानीय लोग और परिजन अब सांडों के आतंक को रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

