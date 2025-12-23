Main Menu

  • School Closed: यूपी के इस जिले में आज से ही हो गए स्कूल बंद, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की रहेगी मौज

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 08:24 AM

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश में सुबह से घना कोहरा और तेज गलन देखने को मिली, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। सोमवार को भी यहीं हाल था। दिन में कुछ समय के लिए धूप निकलने से राहत मिली...

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश में सुबह से घना कोहरा और तेज गलन देखने को मिली, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। सोमवार को भी यहीं हाल था। दिन में कुछ समय के लिए धूप निकलने से राहत मिली, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाओं के कारण फिर से सर्दी बढ़ गई। जिसके चलते मंगलवार यानी आज कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है।

बता दें कि शाहजहांपुर में पड़ रही भीषण ठंड को देखते हुए डीएम ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर दिया था। आदेश के मुताबिक, आज यानी मंगलवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 

सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश को लेकर शिक्षा विभाग ने नया शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए घोषणा की है कि प्रदेश के सभी स्कूल 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस फैसले के तहत छात्रों को इस बार लगभग 12 दिनों का लंबा शीतकालीन अवकाश मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर माह में कुल 21 दिन स्कूल संचालित होंगे। 
 

