नमो भारत ट्रेन में शर्मनाक हरकत! CCTV में कैद युवक-युवती के अंतरंग पल—वीडियो लीक होते ही मचा बवाल, NCRTC ने कर्मचारी पर लिया बड़ा एक्शन

Ghaziabad News: एनसीआर की अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उसकी रफ्तार या तकनीक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में चल रही नमो भारत ट्रेन के अंदर युवक और युवती के कथित आपत्तिजनक पलों का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन के पास चलती नमो भारत ट्रेन का है। ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक और युवती की गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं। उस समय कोच में भीड़ कम थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों ने सार्वजनिक जगह की मर्यादा को नजरअंदाज किया। बाद में यही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

चार अलग-अलग वीडियो क्लिप हुए वायरल

इस घटना से जुड़े कुल चार वीडियो क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में युवक और युवती ट्रेन के कोच में बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक परिवहन में इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नमो भारत ट्रेन जैसे आधुनिक और सुरक्षित परिवहन साधन में इस तरह की हरकतें न केवल शर्मनाक हैं, बल्कि समाज और युवाओं पर भी गलत असर डालती हैं।

सबसे बड़ा सवाल: CCTV फुटेज बाहर कैसे पहुंची?

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आखिर सोशल मीडिया तक कैसे पहुंची। इस पर NCRTC (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) ने सफाई दी है। NCRTC के मुताबिक, यह वीडियो बीते महीने का है, जो ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। बाद में किसी व्यक्ति ने इस फुटेज को मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

NCRTC ने शुरू की आंतरिक जांच

वीडियो वायरल होने के बाद NCRTC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। NCRTC के प्रवक्ता ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज किसने और कैसे बाहर लीक की। प्रवक्ता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज ट्रेन के सुरक्षा सिस्टम का हिस्सा होती है। बिना अनुमति इसे रिकॉर्ड करना और वायरल करना गंभीर नियम उल्लंघन है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक कर्मचारी पर हुई कार्रवाई

NCRTC ने इस मामले में त्वरित कदम उठाते हुए एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि सीसीटीवी फुटेज की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई थी। इसके बाद संबंधित कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि, NCRTC ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

जागरूकता अभियान चलाएगा NCRTC

भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए NCRTC ने यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत ट्रेन स्टेशनों, कोचों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदेश दिए जाएंगे, ताकि यात्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर शालीन व्यवहार और नियमों की जानकारी दी जा सके।

यात्रियों से की गई अपील

NCRTC और रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन में मर्यादा बनाए रखें और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि से बचें। साथ ही, अगर कोई संदिग्ध या नियमों के खिलाफ गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।अधिकारियों का कहना है कि नमो भारत ट्रेन लाखों यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

जांच जारी

फिलहाल NCRTC की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। यह घटना न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन की जरूरत को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि तकनीक के साथ जिम्मेदारी और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है।