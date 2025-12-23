Main Menu

500 की दिहाड़ी का झांसा, बंद कमरे में हैवानियत! झांसी में मजदूरी करने गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म—पुलिस ने दबोचे आरोपी

23 Dec, 2025

a woman who went to work as a labourer was gang raped in jhansi

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोजी-रोटी की तलाश में निकली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 500 रुपए रोज की मजदूरी का लालच देकर महिला को निर्माणाधीन मकान में बुलाया गया, जहां आरोपियों ने...

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोजी-रोटी की तलाश में निकली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 500 रुपए रोज की मजदूरी का लालच देकर महिला को निर्माणाधीन मकान में बुलाया गया, जहां आरोपियों ने पहले उसका मोबाइल छीना और फिर कमरे में बंद कर दरिंदगी को अंजाम दिया। यह मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित गोविंद चौराहा के पास मढ़िया मोहल्ले का है। पीड़िता की उम्र करीब 35 साल है और वह तालपुरा इलाके में किराए के मकान में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है। महिला का पति लंबे समय से बीमार है, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसी पर है।

मजदूरी का झांसा देकर बुलाया
पीड़िता के देवर के अनुसार, 20 दिसंबर को महिला अपनी देवरानी के साथ मजदूरों वाली पुलिया पर काम की तलाश में खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और 500 रुपये दिहाड़ी देने का भरोसा दिलाकर उसे गोविंद चौराहा के पास एक निर्माणाधीन मकान पर ले गया। महिला को बताया गया कि वहां काम चल रहा है और भुगतान भी तय समय पर मिलेगा।

कमरे में बंद कर की गई दरिंदगी
जब महिला मकान पर पहुंची तो वहां पहले से तीन युवक मौजूद थे। आरोप है कि सीमेंट की बोरी उठाने के बहाने उसे एक कमरे में भेजा गया। जैसे ही वह अंदर गई, मकान मालिक अलीम और उसका साथी मुस्तरा (निवासी हरिश्चंद) ने दरवाजा बंद कर दिया। आरोपियों ने महिला का मोबाइल फोन छीन लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर मारपीट और धमकी
पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। यहां तक कि उसे दांतों से काटकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद आरोपियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और पुलिस में शिकायत न करने को कहा। इतना ही नहीं, आरोपियों में से एक जिसे 'खान साहब' कहा जा रहा है, उसने बाद में मोबाइल से फोन कर महिला को फिर से डराने की कोशिश की।

हिम्मत जुटाकर पहुंची थाने
किसी तरह महिला ने हिम्मत जुटाई और पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। सोमवार को परिजन उसे लेकर नवाबाद थाने पहुंचे और तहरीर दी। पीड़िता के देवर ने साहस दिखाते हुए मजदूरों वाली पुलिया पर मौजूद एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस की तुरंत कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है।

क्या बोली पुलिस?
झांसी की एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि नवाबाद थाना पुलिस को महिला द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ कार्यस्थल पर दो व्यक्तियों ने गलत कृत्य किया है। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

