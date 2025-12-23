Main Menu

'दो नमूने, एक दिल्ली और एक लखनऊ!' CM योगी के तीखे तंज से विधानसभा में बवाल, अखिलेश यादव ने पलटवार कर हिला दी सियासत!

23 Dec, 2025 08:04 AM

UP Politics News: उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'दो नमूने' बताया और कहा कि जैसे ही देश में कोई बड़ा मुद्दा उठता है, ये लोग तुरंत विदेश चले जाते हैं।

'एक दिल्ली में, दूसरा लखनऊ में'
सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं। एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जैसे ही कोई गंभीर मुद्दा आता है, दोनों देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहां के ‘बबुआ’ भी जल्द ही इंग्लैंड की यात्रा पर निकल सकते हैं।

सीएम के बयान के बाद सपा का वॉकआउट
मुख्यमंत्री के इस बयान से समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हो गए और सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद यह बयान सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया।

अखिलेश यादव का पलटवार
सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह तंज विपक्ष पर नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर चल रहे मतभेदों को दर्शाता है। अखिलेश ने इसे 'आत्म-स्वीकार' बताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को भाषा और व्यवहार में शालीनता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के अंदरूनी विवादों पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं को भी सावधानी बरतने की नसीहत दी।

कोडीन सिरप घोटाले से जुड़ा है पूरा विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद कोडीन बेस्ड कफ सिरप रैकेट को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है। अखिलेश यादव ने पहले आरोप लगाया था कि यह रैकेट प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से शुरू हुआ है। इसके बाद बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा जवाब दिया।

सीएम योगी का जवाब– 'चोर की दाढ़ी में तिनका'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा हंगामा 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाली कहावत जैसा है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कुछ ऐसे लोग सामने आ सकते हैं, जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से हो।

एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सीएम योगी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस पूरे मामले की जांच एनडीपीएस एक्ट के तहत की जा रही है। सरकार इस रैकेट में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी।

सरकार के आंकड़े: अब तक 79 केस, 78 गिरफ्तार
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि कोडीन सिरप की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
- अब तक 79 मामले दर्ज किए गए
- 225 आरोपियों के नाम सामने आए
- 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया
- 134 फर्मों पर छापेमारी की गई
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूपी में नकली सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है।

बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी
सीएम योगी ने साफ कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी और तब कोई यह न कहे कि कार्रवाई क्यों हुई।

