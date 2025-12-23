Main Menu

'घुमाने के बहाने कत्ल!' अवैध संबंधों के शक में पति बना हैवान—मफलर से घोंटा गला, चेहरे पर बरसाए पत्थर; फिर 25 KM दूर फेंका शव

Varanasi News: वाराणसी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 46 वर्षीय ऑटो चालक प्रदीप मिश्रा ने अपनी 26 साल की पत्नी लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले जाकर सुनसान जगह पर उसका गला...

Varanasi News: वाराणसी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 46 वर्षीय ऑटो चालक प्रदीप मिश्रा ने अपनी 26 साल की पत्नी लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले जाकर सुनसान जगह पर उसका गला घोंट दिया और फिर पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर पत्थर से कई वार किए।

हाथ में बने टैटू से हुई पहचान
पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद जांच में बड़ी सफलता उस समय मिली, जब महिला के हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उसके पति प्रदीप मिश्रा तक पहुंच बनाई। पूछताछ में प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

अवैध संबंधों को लेकर था विवाद
पुलिस पूछताछ में प्रदीप ने बताया कि उसकी पत्नी लक्ष्मी के एक युवक से अवैध संबंध थे। दोनों के बीच इसी बात को लेकर पिछले छह महीनों से लगातार झगड़े हो रहे थे। प्रदीप के मुताबिक, लक्ष्मी उस युवक से शादी करना चाहती थी और तीन बार उसके साथ घर से भाग भी चुकी थी। प्रदीप का कहना है कि बच्चों की वजह से वह हर बार लक्ष्मी को वापस घर ले आता था और उसे अपनाने की कोशिश करता था।

19 दिसंबर की रात रची हत्या की साजिश
आरोपी ने बताया कि 19 दिसंबर की रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। लक्ष्मी ने उसे उम्र और शक्ल-सूरत को लेकर ताने दिए और कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है। इससे गुस्से में आकर प्रदीप ने उसे अपनी बहन के घर घुमाने के बहाने बाहर ले जाने की योजना बनाई। वापसी के दौरान उसने रास्ते में लक्ष्मी का मफलर से गला घोंट दिया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया और शव को करीब 25 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया।

शातिर अपराधी है आरोपी पति
पुलिस के मुताबिक, प्रदीप मिश्रा कोई नया अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ पहले से सात आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह एक हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है और तीन बार उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। आरोपी चोलापुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था।

पुलिस ने भेजा जेल
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

