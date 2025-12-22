Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • तेज रफ्तार का कहर! भीषण हादसे में पिता-पुत्र सहित 3 की दर्दनाक मौत, 7 घायल; पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी कार

तेज रफ्तार का कहर! भीषण हादसे में पिता-पुत्र सहित 3 की दर्दनाक मौत, 7 घायल; पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी कार

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Dec, 2025 02:59 PM

3 killed in accident on purvanchal expressway

यूपी में सुलतानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार सुबह लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जा रही एक कार एक ट्रक से पीछे से टकरा गई, जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई और सात अन्‍य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी...

सुलतानपुर : यूपी में सुलतानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार सुबह लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जा रही एक कार एक ट्रक से पीछे से टकरा गई, जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई और सात अन्‍य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। जयसिंहपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आरके चतुर्वेदी ने बताया कि पशु आहार से लदा ट्रक बिहार जा रहा था और तभी जयसिंहपुर थाना क्षेत्र की सेमरी पुलिस चौकी अंतर्गत दरपीपुर के निकट उसका एक्सल टूट गया, जिससे वह एक्सप्रेस-वे पर खड़ा हो गया। 

सीओ ने बताया कि इसी दौरान लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जा रही एक कार सुबह लगभग साढ़े आठ बजे घने कोहरे के कारण ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्‍होंने बताया कि इस हादसे में आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के देवखर निवासी सिकंदर (27), शम्भूनाथ (55) और सुरेंद्र (30) की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में सात अन्‍य लोग घायल हो गए। जिन्हें अम्बेडकर नगर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चतुर्वेदी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 

यह भी पढ़ें : Winter Vacation का हो गया ऐलान! इस तारीक से छुट्टियां शुरू.... जनवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल, 12 दिनों तक बच्चों की रहेगी मौज

Winter Vacation : सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने नया शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए घोषणा की है कि प्रदेश के सभी स्कूल 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस फैसले के तहत छात्रों को इस बार लगभग 12 दिनों का लंबा शीतकालीन अवकाश मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर माह में कुल 21 दिन स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले रविवार के अलावा कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश निर्धारित नहीं किया गया है .... पढ़ें पूरी खबर .....    

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!