  • शादी का झांसा देकर बीजेपी महिला नेता के साथ छेड़छाड़; अंधेरे का फायदा उठाकर गलत तरीके से छुआ, की अश्लील हरकत

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Aug, 2025 11:29 AM

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बीजेपी महिला नेता के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल, महिला नेता को शादी का झांसा देकर उसके साथ छोड़छाड़ की गई है...

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बीजेपी महिला नेता के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल, महिला नेता को शादी का झांसा देकर उसके साथ छोड़छाड़ की गई है और फिर इसके बाद उसे धमकी दी गई। महिला ने थाने पहुंचकर इस मामले में शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 

जानिए पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, अर्जुनगंज दयानंदपुरम निवासी दीपा कश्यप, जो बीजेपी की मौजूदा बूथ अध्यक्ष हैं। उन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात विवाह पोर्टल पर हर्षवर्धन कश्यप नाम के युवक से हुई। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। युवक ने खुद को चिनहट निवासी और मारुति कंपनी में असिस्टेंट सर्विस मैनेजर बताया और दावा किया कि वह तलाकशुदा है। 

अंधेरे का फायदा उठाकर गलत तरीके से छुआ
महिला ने शिकायत में बताया कि 13 जून को उनकी पहली मुलाकात हुई। इस दौरान आरोपी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद उसने अंधेरे का फायदा उठाकर उसे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद वो 5 जुलाई को फिर मिलने आया और इंगेजमेंट की तारीख 12 जुलाई बताने के बहाने दोबारा अश्लील हरकत की।

फोन कर दी धमकी
दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि 11 जुलाई को, सगाई से एक दिन पहले, उसने व्हाट्सऐप कॉल पर धमकी दी कि सारे मैसेज और फोटो डिलीट कर दो, वरना जान से मार दूंगा। इसके बाद उसने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। उसने बताया कि वो शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच पड़ताल कर पुलिस ने पता लगाया कि विवाह पोर्टल पर उसकी आईडी और पता भी फर्जी था। पुलिस ने आरोपी हर्षवर्धन कश्यप के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

