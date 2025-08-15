स्वतंत्रता दिवस पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला: झूठ नहीं, सच्चाई बोलें बीजेपी नेता, ‘चीन घुस रहा… अमेरिका टैरिफ लगा रहा है’

Edited By Mamta Yadav,Updated: 15 Aug, 2025 03:46 PM
Lucknow News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां देशभर में उत्सव का माहौल था, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पवित्र दिन पर "झूठ बोलने से बचना चाहिए" और इसे राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता, सच्चाई और विकास के नाम समर्पित करना चाहिए।
"फौज को चाहिए मजबूती, अग्निवीर योजना हो बंद"
अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा, “हमारी सेना को मजबूती की जरूरत है, आधे-अधूरे सुधारों से नहीं। अग्निवीर जैसी योजनाएं सेना की भावना और मजबूती दोनों को कमजोर करती हैं।”
अमेरिका-चीन व्यापार संकट पर चिंता
सपा प्रमुख ने अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ पर चिंता व्यक्त की, जिसके चलते भारतीय निर्यातक खासतौर पर कालीन उद्योग से जुड़े कारोबारी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भदोही जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां का हज़ारों करोड़ का निर्यात रुक गया है। उन्होंने कहा, “सामान अमेरिका नहीं जा पा रहा और भारत लौट भी नहीं सकता।” चीन के विषय में बोलते हुए यादव ने कहा, "चीन न केवल हमारी जमीन पर दावा करता है, बल्कि हमारे बाजारों पर भी कब्जा जमा रहा है। यह हमारे व्यापार घाटे को बढ़ा रहा है, जिससे उबरना जरूरी है।"
"जीएसटी बन गया है मकड़जाल, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग"
अखिलेश ने वर्तमान जीएसटी व्यवस्था को 'मकड़जाल' बताते हुए आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का उपयोग सरकार द्वारा विरोधियों और व्यापारियों को डराने के लिए किया जा रहा है। "व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है, और इससे देश की तरक्की रुक गई है," उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री का रोजगार योजना पर फोकस
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘विकसित भारत रोजगार योजना’ की घोषणा की। योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जो युवा प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी शुरू करेंगे, उन्हें 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।