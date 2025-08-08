Main Menu

स्कूल बना डर का घर? रोती हुई बच्ची की बात सुन कांप उठे पिता, टीचर की हरकत ने किया सबको हैरान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 08 Aug, 2025 08:40 AM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया है, जिसमें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। यह घटना ठाकुरगंज इलाके स्थित सेंट जोसेफ स्कूल की है, जहां कक्षा 7 की 13 वर्षीय छात्रा के साथ एक शिक्षक ने गलत...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया है, जिसमें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। यह घटना ठाकुरगंज इलाके स्थित सेंट जोसेफ स्कूल की है, जहां कक्षा 7 की 13 वर्षीय छात्रा के साथ एक शिक्षक ने गलत काम किया है।

छात्रा से 15 दिन से कर रहा था छेड़छाड़, बाथरूम तक किया पीछा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहित मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा ने बताया कि करीब 15 दिनों से शिक्षक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब उसने इस बात की शिकायत अपने टीचरों से की, तो कुछ टीचरों ने उसे धमकाया भी। छात्रा का कहना है कि बाथरूम जाने के दौरान भी शिक्षक उसका पीछा कर रहा था और बाथरूम के अंदर जाकर शारीरिक रूप से छेड़छाड़ भी करता था।

रोती हुई मिली बेटी, पिता से बताया शिक्षक की हरकतों का सच
घटना के बारे में जब छात्रा के पिता को पता चला, तो वह बीते गुरुवार को छुट्टी के समय बेटी को लेने स्कूल गए। जब सभी बच्चे बाहर आ गए, तो बेटी बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर बाद जब पिता ने उसे देखा तो वह रो रही थी। पिता के पूछने पर बेटी ने बताया कि शिक्षक मोहित मिश्रा उससे गलत काम कर रहा था।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
इस रिपोर्ट के आधार पर छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही, धमकाने वाले अन्य शिक्षकों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

