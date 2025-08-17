गर्दन में चाकू मारकर युवक को उतारा मौत के घाट, चारपाई पर लटकता मिला आधा शव

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Aug, 2025 03:37 PM
सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर छत पर सोए हुए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। चाकू उसकी गर्दन पर मारा गया। उसका शव घर में एक कमरे में चारपाई पर पड़ा हुआ मिला। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
रात को छत पर सोया सुबह कमरे में मिली लाश
जानकारी के मुताबिक, यह शव गांव सांपला बेगमपुर निवासी अशोक वाल्मीकी के पुत्र 25 वर्षीय अंकित का है। उन्होंने बताया कि अंकित अपने चचेरे भाई अतुल के साथ घर की छत पर सोया था। लेकिन, आज सुबह चार बजे उसका शव नीचे कमरे में चारपाई पर पड़ा हुआ मिला है। अंकित का शव आधा चारपाई पर व आधा नीचे लटका हुआ था और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था।
शव देखकर निकली परिवार की चीखें
मृतक के परिजन ने बताया कि अंकित की गर्दन से खून निकल रहा था। यह सब देखकर परिवार वालों की चीखें निकल गई। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी भी आ गए। जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बाहर सड़क पर भी खून पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामला में जांच पड़ताल शुरू कर दी।