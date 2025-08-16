Main Menu

लव मैरिज का दुखद अंत: पति संग कमरे में सोई फिर सुबह फंदे से लटकी मिली विवाहिता, पढ़ेें प्रेम विवाह की दर्दनाक स्टोरी

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Aug, 2025 07:42 PM

tragic end of love marriage married woman slept in the room with husband

नवाबाद थाना क्षेत्र के मैरी गांव में शुक्रवार रात एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने पांच महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। घटना के वक्त पति पास के कमरे में सो रहा था। अलार्म बजने पर जब उसकी नींद खुली, तो पत्नी फंदे पर लटकी हुई...

झांसी: नवाबाद थाना क्षेत्र के मैरी गांव में शुक्रवार रात एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने पांच महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। घटना के वक्त पति पास के कमरे में सो रहा था। अलार्म बजने पर जब उसकी नींद खुली, तो पत्नी फंदे पर लटकी हुई मिली।

पहले पति की मौत, दूसरी शादी के पांच महीने बाद सुसाइड
मृतका की पहचान 23 वर्षीय बीरवती देवी, निवासी रक्सा के डोंगरी गांव, के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, छह साल पहले उसकी शादी मध्यप्रदेश में हुई थी। लेकिन विवाह के एक साल बाद ही पति की बीमारी से मौत हो गई। तब से वह अपने भाई विजय के घर रह रही थी।

मार्च के में की थी दूसरी शादी
करीब एक साल पहले भाई की पत्नी के इलाज के दौरान बीरवती की मुलाकात छोटू आदिवासी से हुई। छोटू ने अस्पताल में खून देकर विजय की पत्नी की जान बचाई थी। इसी दौरान बीरवती और छोटू की नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने 17 मार्च 2025 को शादी कर ली थी। शादी के बाद से वे मैरी गांव में एक निर्माणाधीन मकान में रह रहे थे।

पति ने बताया- रात को अचानक गायब हो गई थी पत्नी
पति छोटू आदिवासी के अनुसार, शुक्रवार शाम दोनों ने साथ में खाना खाया और कमरे में सो गए। रात करीब 11 बजे अलार्म बजा तो वह जागा। पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तलाशने पर देखा कि वह साड़ी के फंदे से पंखे के कुंडे पर लटकी हुई थी। शोर मचाने पर पास में सो रहे राजमिस्त्री ने पत्नी को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

संदिग्ध हालात में मौत, भाई ने उठाए सवाल
सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। मृतका के भाई विजय ने बताया कि बीरवती परिवार की इकलौती बहन थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कमरे में पंखे का कुंडा जमीन से लगभग 8-9 फीट ऊंचा था, ऐसे में वह वहां तक कैसे पहुंची, इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। परिजनों को उसकी मौत संदिग्ध लग रही है।

पहले भी कहती थी—‘मरना है’
ग्रामहोम सिटी चौकी इंचार्ज शिवपाल सिंह ने बताया कि बीरवती कुछ समय से मानसिक तनाव में थी और कई बार खुदकुशी की बातें करती थी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।



 

