सांप के काटने से हुई युवक की मौत; तीन दिनों से शव रखकर हो रहा झाड-फूंक, बज रहीं थालियां; परिजन बोले- जिंदा होगी लाश

UP News: यूपी के कासगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर छह दिन पहले झोपड़ी में सो रहे एक युवक को सांप ने कांट दिया। उसे अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया। चार दिन पहले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन उसकी लाश को घर ले गए। परिजनों को उम्मीद थी कि वो जिंदा हो जाएगा। इसी उम्मीद में उन्होंने बायगीर बुलवा लिए। तीन दिन से बायगीर झाड-फूंक रहे हैं और थाली बजा रहे हैं।

मौत के बाद शव का नहीं किया संस्कार

यह मामला अमांपुर क्षेत्र के गांव बीनपुर कला का है। यहां पर गांव निवासी महादीपक (25) 5 अगस्त को अपनी झोपड़ी में सो रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके हाथ में डस लिया। उसने ये बात अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताई। सुबह के समय परिजनों ने उसका गांव में किसी से उपचार कराया। उसकी हालत में सुधार न होने पर परिजन ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया। अलीगढ़ में 7 अगस्त को उनकी मौत हो गई। परिजनों उसकी लाश को घर ले आए।

परिजनों को युवक के जिंदा होने की उम्मीद

युवक के शव को घर लाकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। बल्कि उसके जिंदा होने की उम्मीद में पिछले तीन दिनों से शव रखा हुआ है। तीन दिन से बायगीर झाड-फूंक रहे हैं और थाली बजा रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया, तीन दिन से बायगीर झाड़- फूंक कर उसके परिवार वालों को युवक के जिंदा होने की बात कह रहे है। वहीं, जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक की मौत के बारे में पूछताछ कर रही है।