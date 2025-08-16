7 दिन पहले राखी बांधकर लिया था रक्षा का वचन, उन्हीं भाईयों ने झाड़ियों में फेंका बहन की लाश

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे हर किसी को क्षुब्ध कर दिया। सात दिन पहले रक्षाबंधन के त्योहार पर जिस बहन ने भाइयों की राखी में कलाई बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया था। उन्हीं हाथों ने बहन के शव को झाड़ियां में फेंक दिया और...

शामली ( पंकज मलिक ): उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे हर किसी को क्षुब्ध कर दिया। सात दिन पहले रक्षाबंधन के त्योहार पर जिस बहन ने भाइयों की राखी में कलाई बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया था। उन्हीं हाथों ने बहन के शव को झाड़ियां में फेंक दिया और वापस अपने घर लौट आए। सुबह होते ही बहन की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी लेकिन जब पुलिस ने दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया और जो घटनाक्रम सामने आया वह चौंकाने वाला था।



दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव रामपुर खेड़ी का है। जहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने कांधला पुलिस को नाबालिक लड़की के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में तहरीर दी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और छानबीन शुरू कर दी थी। जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने लड़की के भाइयों से सख़्ती से पूछताछ कि तो पुलिस के सामने जो मामला सामने आया उसे सुनकर पुलिस के पैरों के ताले से जमीन खिसक गई।



युवती ने खुद ही दे दी जान

पुलिस के मुताबिक जांच मे सामने आया कि लड़की के भाई कपिल उर्फ़ पपिन व सचिन ने बताया की उन्होंने अपनी बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष थी उसको काफी डांटा था इसी बात से क्षुब्ध होकर हमारी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहन द्वारा फांसी लगाने से हम डर गए और हमने अपनी बहन के शव को छुपाने के उद्देश्य से रेहड़े में रखकर गांव से निकल गए। गांव में रात्रि में पहरा होने के कारण लोगों ने हमसे पूछा तो हम माता की तबीयत खराब होने और कांधला ले जाकर दवाई दिलाने की बात कही। हमने अपनी बहन के शव को भारसी गेट के पास नहर पटरी के किनारे झाड़ियों में डाल दिया था।



अगले दिन झूठी रिपोर्ट लिखवा दी

अगले दिन बहन के घर से चले जाने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी और हम अपनी बहन को ढूंढने का झूठा प्रयास कर रहे थे तथा पुलिस भी हमसे बार-बार पूछताछ कर रही थी। पुलिस को हम पर शक होने पर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और अपनी बहन का शव बरामद करा दिया।