सुलतानपुर में बच्चों ने बांधी राखी…संजय सिंह ने किया वादा, 'एक हफ्ते में नहीं खुला स्कूल तो होगा आंदोलन'

Sultanpur News: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होने देगी। सिंह ने शनिवार को सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित सराय नौरंग प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया और बंद विद्यालय परिसर में छोटे-छोटे बच्चों से राखी बंधवायी। उन्होने सरकार को एक सप्ताह की चेतावनी देते हुये कहा कि दि स्कूल तुरंत नहीं खोला गया तो आम आदमी पार्टी गांव-गांव में जोरदार आंदोलन छेड़ेगी। वहीं बच्चों ने भी "हमारा स्कूल वापस दो" के नारे लगाए।



सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही

आप सांसद ने बताया कि शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है कि किसी भी बच्चे का सरकारी स्कूल एक किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन सराय नौरंग का यह स्कूल एक किलोमीटर से दूर है। बच्चों को हाइवे पार करके पढ़ने जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक किलोमीटर से दूर के विद्यालय मर्ज नहीं होंगे। इसके बावजूद यह विद्यालय अभी तक शुरू नहीं हुआ है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बच्चे टूटे-फूटे स्कूल में पढ़ते हैं और सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है।



योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, स्कूल बंद करने का निर्णय गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। जब तक एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा, आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।

